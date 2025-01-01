HRマネージャーと安全コーディネーター向けに、オフィス避難手順の新しい安全プロトコルを詳述した1分間のコンプライアンス研修ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで明確にし、重要なポイントにはアニメーションテキストを使用し、直接的で権威あるナレーションを行います。HeyGenのAIアバターを活用して、既存のスクリプトを簡単にビデオに変換し、すべての重要な指示が字幕/キャプションでアクセス可能であることを確認し、LMSプラットフォームへの統合に最適なものにしてください。

