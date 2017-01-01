避難訓練ビデオジェネレーター：魅力的な安全訓練を作成

魅力的なAIアバターを使用して、すべての従業員が重要な安全プロトコルを理解できるように、迅速に準拠した避難ビデオを作成します。

新入社員や既存の従業員を対象に、オフィス環境での基本的な避難手順を示す90秒のビデオ。このプロフェッショナルなトレーニングビデオは、出口ルートと集合場所を落ち着いたステップバイステップのビジュアルで示し、明確で権威あるナレーションを添えます。HeyGenのAIアバターを活用して、多様で親しみやすい人物を紹介し、職場の安全トレーニングビデオへの関心を高めます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
製造工場の作業員向けに、機器関連の事故や化学物質の漏洩に対するシナリオベースの学習に焦点を当てた2分間の緊急対応トレーニングビデオを開発します。視覚スタイルはリアルで、特定の危険と正しい対応行動を描写し、緊急かつ正確な音声指示とアラーム音を含めます。HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを活用して、これらの複雑な産業安全シナリオを迅速に構築します。
サンプルプロンプト2
火災や自然災害などの多重危険避難時の建物居住者向けの一般的な安全プロトコルを示す60秒の簡潔なビデオを作成します。この影響力のあるビデオは、アクセス可能なルートの明確な視覚的手がかりとプロフェッショナルなトーンを持ち、多言語のナレーションオプションで多様な視聴者に対応します。HeyGenの強力なナレーション生成により、複数の言語で高品質な音声を提供し、広範な理解を確保します。
サンプルプロンプト3
避難時にアクセシビリティが必要な個人を支援するための専門的な緊急手順を説明する45秒の情報ビデオで、安全担当者や建物管理者を対象としています。視覚と音声のスタイルは共感的でありながら直接的で、適切な支援技術とアクセス可能な出口を示します。HeyGenの自動字幕/キャプションを利用して、重要な指示を強化し、普遍的な理解を確保します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

避難訓練ビデオジェネレーターの仕組み

AI駆動のプラットフォームを使用して、職場向けの魅力的で正確な避難訓練ビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
スクリプトを作成
「避難手順ビデオ」の内容をアウトライン化することから始めます。「スクリプトからのテキストをビデオに変換」機能を利用して、テキストを瞬時に視覚的な物語に変換し、効果的な安全トレーニングのための正確さと明確さを確保します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様な「AIアバター」から選択してトレーニングを提示します。これらのデジタルプレゼンターは、関心を高め、「職場安全トレーニングビデオ」をプロフェッショナルで一貫した声で提供します。
3
Step 3
シーンをカスタマイズ
関連するビジュアルとブランディングでビデオをパーソナライズします。「トレーニングテンプレート」とストックメディアを組み込んで「緊急手順」を示し、「安全トレーニングビデオ」をより影響力があり、理解しやすくします。
4
Step 4
エクスポートと共有
「緊急対応トレーニングビデオ」を完成させ、希望の形式で簡単にダウンロードします。「自動字幕」を活用して、広範なアクセス性と組織全体での効率的な配信を確保します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な安全手順を簡素化

AI駆動の視覚的デモンストレーションを使用して、複雑な緊急プロトコルと安全規則を明確にし、重要な情報を簡単に理解し、実行可能にします。

よくある質問

組織はどのようにしてHeyGenを利用してAI駆動の避難ビデオをLMSを通じて効率的に配信できますか？

HeyGenはシームレスなLMS統合を提供し、SCORMエクスポート機能を含んでいます。これにより、組織はAI駆動の避難ビデオを簡単に展開できます。これにより、スクリプトから直接作成されたトレーニングコンテンツのスケーラブルな配信が可能になります。

HeyGenはリアルでアクセス可能な緊急対応トレーニングビデオを作成するためにどのような高度な機能を提供していますか？

HeyGenはAIアバターを活用して魅力的な緊急対応トレーニングビデオを提供し、視覚的一貫性を確保します。また、多言語オプションと自動字幕を提供し、多様な労働力へのアクセスを向上させます。

HeyGenはどのようにしてカスタマイズされた職場安全トレーニングビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenはトレーニングテンプレートとカスタマイズ可能なシーンの配列を通じて職場安全トレーニングビデオの作成を簡素化します。これにより、特定の安全プロトコルと緊急手順に合わせたシナリオベースの学習コンテンツの迅速な開発をサポートします。

HeyGenはコンプライアンスニーズに対応する包括的な避難訓練ビデオジェネレーターとして機能しますか？

はい、HeyGenは強力な避難訓練ビデオジェネレーターとして機能し、組織がコンプライアンスのトレーニング要件を効率的に満たすのを支援します。これにより、すべてのトレーニングモジュールで重要な安全プロトコルの一貫したメッセージングが確保され、時間とリソースを大幅に節約できます。