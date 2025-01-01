避難訓練ジェネレーター: リアルな訓練を簡単に

HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの変換を活用し、コンプライアンス研修を効率化し、緊急事態への備えを強化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新入社員向けに、さまざまなシナリオにおけるコンプライアンス研修ビデオをカバーする60秒の緊急対応訓練ビデオが必要です。この情報豊かで安心感のある視覚体験は、HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを使用し、効果的な学習者ガイダンスのための明確なボイスオーバー生成で強化できます。
サンプルプロンプト2
小規模事業者とその従業員向けに、重要な火災安全訓練を30秒の簡潔なビデオで示してください。このビデオは、緊急性がありながらも冷静で実行可能な視覚スタイルを必要とし、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを利用して本物のビジュアルを提供し、重要なステップの普遍的な理解を確保するために字幕/キャプションを含めます。
サンプルプロンプト3
学校や教育機関は、避難所内避難訓練を徹底的に説明する90秒の真剣で指導的なステップバイステップのビデオを必要としています。これを達成するために、権威あるAIスポークスパーソンを展開し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、すべての表示フォーマットに適応可能にします。
プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

避難訓練ジェネレーターの仕組み

AIを活用して魅力的でコンプライアンスに準拠した避難手順ビデオを簡単に作成し、組織の安全研修を効率化します。

1
Step 1
スクリプトを作成
まず、避難手順ビデオジェネレーターのスクリプトを入力します。テキストからビデオへの機能が詳細な指示を魅力的なナレーションに変換し、明確さと正確さを確保します。
2
Step 2
ビジュアルを選択
トレーニングを提示するAIアバターを選択するか、カスタマイズ可能なテンプレートとシーンから適切な環境を選びます。これにより、緊急対応訓練ビデオのエンゲージメントが向上し、重要な安全メッセージが強化されます。
3
Step 3
ブランディングとメディアを追加
ブランディングコントロールを使用して組織のロゴと色を組み込み、一貫性を保ちます。メディアライブラリ/ストックサポートを活用して、関連するビジュアルでコンテンツを充実させ、包括的な職場安全研修を実現します。
4
Step 4
エクスポートと共有
アスペクト比のリサイズとエクスポートでトレーニングビデオを完成させ、どのプラットフォームでも準備が整います。既存の学習管理システムに簡単に統合し、効果的なコンプライアンス研修ビデオを提供します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な安全手順を簡素化

複雑な避難プロトコルや緊急手順を明確で理解しやすいビデオに変換し、すべての研修生の理解を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして避難訓練ビデオの作成を簡素化できますか？

HeyGenは高度な避難訓練ジェネレーターとして機能し、施設管理者がリアルな緊急対応訓練ビデオを迅速に作成できるようにします。AIアバターとテキストからビデオへの機能を活用して、スクリプトを職場の安全とコンプライアンス研修のための魅力的で高品質なコンテンツに変換します。

HeyGenは緊急対応訓練ビデオのカスタマイズにどのような機能を提供していますか？

HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレート、包括的なメディアライブラリ、AIスポークスパーソンを提供し、緊急対応訓練ビデオを特定のニーズに合わせて適応させることができます。これにより、避難訓練、火災安全訓練、その他の重要な安全研修のための詳細なシナリオを作成し、リアルで効果的な学習を実現します。

HeyGenは安全研修プログラムのコンプライアンスをどのように確保できますか？

もちろん、HeyGenはコンプライアンス研修ビデオの取り組みをサポートする効果的な避難手順ビデオジェネレーターです。テキストからビデオやボイスオーバー生成などの機能を活用してコンテンツ作成を効率化し、安全研修が一貫性があり、最新で、組織全体に簡単に配布できるようにします。

HeyGenのAIアバターは緊急時のコミュニケーションと安全研修をどのように強化しますか？

HeyGenのAIアバターは、すべての緊急時のコミュニケーションと安全研修コンテンツに一貫したプロフェッショナルなAIスポークスパーソンを提供します。これにより、重要な避難手順や職場の安全情報が明確かつ効果的に伝えられ、実際のシナリオでの理解と準備が向上します。