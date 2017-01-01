AIを活用した即時避難手順ビデオジェネレーター
プロフェッショナルなAIアバターを使用して、影響力のあるコンプライアンス・トレーニングビデオで緊急コミュニケーションを強化し、明確にします。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
施設管理者と安全担当者向けに設計された2分間の緊急対応トレーニングビデオを開発してください。AIアバターを主要なインストラクターとして使用し、複雑なプロトコルを詳細に説明します。ビジュアルとオーディオスタイルは非常に情報豊かで詳細であり、ステップバイステップのビジュアルとAIスポークスパーソンが正確な指示を提供します。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、明確さと一貫性を確保してください。
HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用し、多様な労働力を持つグローバル組織を対象とした90秒のコンプライアンス・トレーニングビデオを制作してください。このビデオは、現代的でダイナミックなビジュアル美学を持ち、複数の言語での画面上の字幕/キャプションを目立たせ、話された情報を強化し、さまざまな緊急コミュニケーションシナリオに対するアクセシビリティを確保します。
HR部門がトレーニングコンテンツを近代化するための効率的なビデオ作成プロセスを示す1分間のビデオを生成してください。この魅力的で視覚的に魅力的なビデオは、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを組み込み、豊富なビジュアルを提供し、組織が関連するストック映像を使用して高品質の避難手順ビデオを簡単に作成できる方法を説明します。
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは避難手順ビデオの作成をどのように簡素化できますか？
HeyGenのAI駆動ツールは、重要な安全トレーニングビデオの作成プロセスを効率化します。AIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートを利用して、スクリプトから説得力のある避難手順ビデオを迅速に生成し、一貫性のある明確な緊急コミュニケーションを確保します。
HeyGenは緊急対応トレーニングビデオの生成にどのようなAI機能を提供していますか？
HeyGenは高度なAIアバターと強力なテキスト-to-ビデオエンジンを活用して、スクリプトをプロフェッショナルな緊急対応トレーニングビデオに変換します。これには、リアルなAIスポークスパーソンや自動クローズドキャプションなどの機能が含まれ、アクセシビリティと理解を向上させます。
HeyGenのプラットフォームを使用してコンプライアンス・トレーニングビデオを効率的に制作することは可能ですか？
はい、HeyGenは高品質のコンプライアンス・トレーニングビデオを非常に効率的に制作できます。当社のプラットフォームは無料のテキスト-to-ビデオジェネレーターとカスタマイズ可能なテンプレートを提供し、通常必要とされるビデオ作成プロセスの時間と労力を大幅に削減します。
HeyGenは安全トレーニングコンテンツの多言語オプションとLMS統合をサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは多言語オプションをサポートしており、世界中の多様なオーディエンスに安全トレーニングビデオを提供できます。シームレスな展開のために、HeyGenはLMS統合機能も提供しており、緊急コミュニケーションとトレーニング資料を簡単に配布できます。