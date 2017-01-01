HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを使用して、企業オフィスの新入社員を対象とした1分間の安全トレーニングビデオを作成してください。このビデオは、明確で簡潔、かつプロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用し、重要な避難手順を説明する落ち着いた権威ある声のナレーションを伴うべきです。これにより、避難手順ビデオジェネレーターがオンボーディングをどのように効率化できるかを示します。

ビデオを生成