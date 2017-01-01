魅力的なコンテンツのためのEV説明動画メーカー
強力なスクリプトからのテキスト-ビデオ機能を使用して、EVのコンセプトを迅速にダイナミックな動画に変換します。
車好きや最新の自動車技術に興味を持つアーリーアダプターをターゲットにした、新しい電気自動車モデルの革新的な機能を紹介する45秒の製品概要動画を制作してください。エネルギッシュなカット、鮮やかな色調補正、躍動感のあるサウンドトラックを用いて、デザインとパフォーマンスを強調するスリックで魅力的なビジュアルスタイルを採用してください。HeyGenのプロフェッショナルにデザインされたテンプレートとシーンを活用して、魅力的なストーリーを迅速に組み立てましょう。
小規模ビジネスオーナーがEVフリートを検討する際のコスト削減と環境への利点を示す30秒のソーシャルメディア動画をデザインしてください。ビジュアルとオーディオスタイルは明るく、テンポが速く、画面上に明確なテキストオーバーレイを表示し、自信に満ちた励ましのトーンを持たせてください。HeyGenの字幕/キャプション機能を利用して、ミュート視聴プラットフォームでの最大のアクセス性とインパクトを確保しましょう。
学生や環境意識の高い消費者を対象に、EVの普及が環境に与える影響と持続可能な利点を説明する75秒の教育動画を開発してください。ビジュアルナラティブには、親しみやすいAIアバターが登場し、明確な電気自動車のアニメーションと共に、穏やかで情報豊富なバックグラウンドスコアに設定してください。HeyGenの高度なAIアバターを利用して、親しみやすく信頼できるバーチャルプレゼンターを作成しましょう。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはどのようにして説明動画のクリエイティブな質を向上させることができますか？
HeyGenは、プロフェッショナルにデザインされたテンプレートと豊富なクリエイティブ資産のライブラリ（グラフィック、動画、音楽を含む）を使用して、スリックで魅力的な動画を制作する力を与えます。AIアバター技術とカスタマイズ可能なテンプレートにより、魅力的なビジュアルストーリーテリングが可能になり、HeyGenは理想的なEV説明動画メーカーとなります。
HeyGenはスクリプトを迅速に動画に変換するためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、テキストスクリプトをダイナミックな動画に変換する高度なテキスト-ビデオ機能を提供します。AIアバターとAIボイスジェネレーターを活用してメッセージを生き生きとさせ、自動字幕/キャプションとユーザーフレンドリーなドラッグ＆ドロップエディターで効率的な動画作成を実現します。
HeyGenは説明動画内でのカスタムブランディングを許可していますか？
もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴや特定のカラーパレットを説明動画に直接統合することができます。これにより、すべてのソーシャルメディア動画や製品概要でブランドの一貫性を確保し、マーケティング戦略を強化します。
HeyGenは多様なプラットフォーム向けに説明動画を最適化するのをどのように支援しますか？
HeyGenはアスペクト比のリサイズとエクスポートオプションを提供し、ソーシャルメディアチャンネルから詳細な製品概要まで、さまざまなプラットフォーム向けに説明動画を調整することができます。これにより、動画コンテンツの最大のリーチとエンゲージメントを確保します。