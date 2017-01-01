EV教育ビデオジェネレーター: 魅力的なコンテンツを作成

直感的なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、新しいオーナーや技術者向けに複雑なEVトピックを魅力的な教育ビデオに変換します。

新しい電気自動車のオーナーを対象に、家庭用充電ステーションの設置と使用の基本を明確に説明する90秒のアニメーション教育ビデオを作成してください。視覚スタイルはクリーンでわかりやすく、鮮やかなモーショングラフィックスを使用し、明るく会話調のナレーションを添えてください。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、コアコンテンツを迅速に生成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
経験豊富な自動車技術者を対象にした2分間のプロフェッショナル品質のEV学習クリップを開発し、高電圧バッテリーのメンテナンスにおける重要な安全プロトコルに焦点を当てます。視覚と音声のスタイルは真剣で指導的なもので、AIアバターが情報を提示し、明確な図とテキストオーバーレイを特徴とし、アクセシビリティのために自動字幕を強化します。
サンプルプロンプト2
教育者が電気自動車の入門トレーニングコースを作成するために設計された60秒の魅力的な教育ビデオをEV教育ビデオジェネレーターを使用して制作します。ビデオは現代的でダイナミックな視覚スタイルを持ち、さまざまなEVコンポーネントとその機能のクイックカットを特徴とし、エネルギッシュなナレーションを添えます。HeyGenの多様なテンプレートとシーン、広範なメディアライブラリ/ストックサポートを利用して、魅力的なビジュアルを効率的に組み立てます。
サンプルプロンプト3
一般の人々を対象にした45秒の情報豊富なEV学習クリップを作成し、電気自動車に関する一般的な誤解を解消します。視覚スタイルは親しみやすくアクセスしやすいもので、シンプルでカラフルなアニメーションと明確で安心感のあるナレーションを使用します。HeyGenのナレーション生成を利用して自然な音声のナレーションを作成し、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化するためにアスペクト比のリサイズとエクスポートを行います。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

EV教育ビデオジェネレーターの使い方

スクリプトから最終エクスポートまで、電気自動車に関するプロフェッショナルで魅力的な教育ビデオを迅速かつ簡単に作成し、あらゆるオーディエンスの学習を向上させます。

1
Step 1
スクリプトを作成
教育コンテンツを入力することから始めます。私たちのプラットフォームは、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、コンテンツ作成を効率化するドラフトビデオを生成します。
2
Step 2
AIアバターとビジュアルを選択
情報を提示するための多様なAIアバターから選択するか、自分のものをアップロードします。メディアライブラリから関連するストックメディアを使用してビデオを強化します。
3
Step 3
ブランディングでカスタマイズ
ブランドのロゴと色を使用してEV教育ビデオをパーソナライズします。字幕を追加し、さまざまなテンプレートから選択して、一貫したプロフェッショナルな外観を維持します。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
ビデオを完成させ、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、さまざまなフォーマットとアスペクト比でエクスポートし、ソーシャルメディア、学習プラットフォーム、または内部トレーニングモジュールで共有する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なEVコンセプトを簡素化

自動車技術者や新しいオーナーに対して、AI駆動の明確なビジュアルと説明を通じて複雑なEV技術を解明します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてEV教育ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenはAIビデオジェネレーターで、テキストをプロフェッショナルなEV教育ビデオに変換します。私たちのプラットフォームは高度なAIを使用して魅力的なコンテンツを作成し、さまざまな学習ニーズに対応する効率的な電気自動車トレーニングビデオメーカーです。

HeyGenで電気自動車トレーニングコースのAIアバターやブランド要素をカスタマイズできますか？

はい、HeyGenでは多様なAIアバターから選択し、ロゴや色を含む包括的なブランディングコントロールを適用して、EV学習クリップをパーソナライズできます。これにより、教育ビデオコンテンツがブランドアイデンティティに完全に一致します。

HeyGenはテキストから教育ビデオコンテンツを作成するためにどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenはスクリプトから直接プロフェッショナルな教育ビデオを生成するテキスト-to-ビデオ作成に優れています。私たちのプラットフォームにはリアルなナレーション生成と自動字幕が含まれており、EV教育がアクセスしやすく、影響力のあるものになります。

HeyGenはアニメーション教育ビデオを迅速に作成するためのツールを提供していますか？

もちろんです。HeyGenは豊富なテンプレートライブラリとストック画像やビデオのための包括的なメディアライブラリを提供しています。これにより、プロフェッショナルなビジュアルを備えた高品質なアニメーション教育ビデオやEV学習クリップを効率的に作成できます。