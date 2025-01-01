EV充電器トレーニングビデオジェネレーター：より速く、よりスマートにトレーニング

新しいオーナーや技術者向けに複雑なEVコンセプトを簡素化。リアルなAIアバターを使用して魅力的な企業研修ビデオを生成。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
自動車技術者は、EV充電器の設置と安全手順の基本を詳述した45秒のプロフェッショナルな企業研修ビデオから利益を得ることができます。このビデオは、明確なステップバイステップのビジュアルと正確なナレーション生成を特徴とし、専門的なトレーニングのためにすべての技術的詳細が効果的に伝えられるようにします。
サンプルプロンプト2
公共の充電をナビゲートするEVドライバー向けに、ベストプラクティスとエチケットを強調した30秒のクイックガイドを作成してください。動的なモーショングラフィックスとエネルギッシュなオーディオスタイルを採用し、一般的なシナリオを示すために多様なメディアライブラリ/ストックサポートを活用します。
サンプルプロンプト3
EVディーラーやトレーニングプロバイダー向けに、先進的な充電器の機能を紹介することで、EV充電器トレーニングビデオジェネレーターとして機能する、魅力的な60秒の教育ビデオを開発してください。洗練されたビジュアルとカスタマイズ可能なAIアバターを組み込んでブランドメッセージを伝え、見込み顧客や従業員との効果的なエンゲージメントを可能にします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

EV充電器トレーニングビデオジェネレーターの仕組み

新しい電気自動車のオーナーや自動車技術者向けに、複雑なEVコンセプトを簡素化するクリアで魅力的なトレーニングビデオを迅速に作成します。

1
Step 1
トレーニングスクリプトを作成
EV充電器の使用法や安全手順をカバーする詳細なトレーニングスクリプトを入力することから始めます。当プラットフォームは「スクリプトからのテキストをビデオに変換」技術を使用して、あなたの言葉を動的なビジュアルストーリーに変えます。
2
Step 2
魅力的なビジュアルを選択
情報を提示するためのさまざまな「AIアバター」から選択するか、主要なEV充電コンセプトを示す関連するストックビデオや画像をメディアライブラリから選んで、教育コンテンツを強化します。
3
Step 3
プロフェッショナルなブランディングを適用
「ブランディングコントロール」を使用してロゴ、色、フォントを組み込み、ブランドの一貫性を確保します。明確な「字幕/キャプション」を追加して、視聴者の学習を強化し、アクセシビリティを向上させます。
4
Step 4
最終ビデオをエクスポート
トレーニングビデオが完成したら、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を利用して、あらゆるプラットフォームに適した形式でダウンロードし、新しい電気自動車のオーナーや自動車技術者を教育する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

トレーニングのエンゲージメントと記憶保持を向上

AIアバターとスクリプトからのテキストをビデオに変換することで、学習者のエンゲージメントと知識の記憶保持を大幅に向上させる動的な企業研修ビデオを作成します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてEV充電器トレーニングビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenのAIビデオジェネレーターは、リアルなAIアバターと動的なナレーションを使用して、スクリプトをプロフェッショナルなコンテンツに変換し、複雑なEVコンセプトを視聴者に簡単に伝えることができます。

HeyGenは企業研修ビデオにどのようなブランディングコントロールを提供しますか？

HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、企業のロゴ、色、フォントを企業研修ビデオに統合することができます。これにより、一貫性のあるブランドイメージを保ちつつ、カスタマイズ可能なテンプレートと豊富なメディアライブラリでさらに魅力的なコンテンツを作成できます。

HeyGenはEV教育コンテンツのアクセシビリティと広範なリーチをどのように確保しますか？

HeyGenは、自動字幕とキャプションを通じて、新しい電気自動車のオーナーや自動車技術者を含む幅広い視聴者に教育コンテンツを届けます。また、さまざまなプラットフォームに最適化されたビデオのアクセシビリティと配信を可能にする柔軟なアスペクト比のリサイズをサポートしています。

HeyGenは新しい電気自動車のオーナー向けに魅力的なAI駆動のトレーニングビデオを作成できますか？

はい、HeyGenはリアルなAIアバターと高度なナレーション生成を使用して、新しい電気自動車のオーナー向けに非常に魅力的なコンテンツを作成することができます。スクリプトを動的な企業研修ビデオに変換し、重要な情報を効果的に伝えます。