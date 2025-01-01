ユニークなハンドメイドギフトを探している潜在顧客をターゲットにした、30秒の魅力的なEtsy商品動画を作成します。明るく高精細なクローズアップと心地よいインストゥルメンタルサウンドトラックを使用して、1つのアイテムを紹介します。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、商品のユニークな特徴と利点をナレーションし、Etsyの売上を向上させ、その職人技を強調します。

ビデオを生成