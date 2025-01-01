Etsy動画メーカー：AIを活用した商品動画で売上を向上

プロフェッショナルなEtsy商品動画を簡単に生成。豊富なテンプレートとシーンで、売上を向上させる魅力的なコンテンツを作成します。

ユニークなハンドメイドギフトを探している潜在顧客をターゲットにした、30秒の魅力的なEtsy商品動画を作成します。明るく高精細なクローズアップと心地よいインストゥルメンタルサウンドトラックを使用して、1つのアイテムを紹介します。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、商品のユニークな特徴と利点をナレーションし、Etsyの売上を向上させ、その職人技を強調します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ハンドクラフトアイテムの制作過程に興味を持つ買い物客を引き付けるために設計された、Etsyリスティング動画用の45秒の簡潔な動画を開発します。ビジュアルスタイルは、重要なステップを強調するクイックカット、自然光、そしてアップビートなインストゥルメンタルトラックを特徴とし、画面上のテキストで詳細を説明します。HeyGenの字幕/キャプション機能を活用して、アクセシビリティと明確なコミュニケーションを確保し、情報豊かなオンライン動画編集体験を提供します。
サンプルプロンプト2
新しいショップを発見するEtsyの幅広いオーディエンスを対象にした、60秒のインスパイアリングなブランドストーリー動画を制作し、あなたのクラフトに対する情熱を伝えます。動画は美的でシネマティックなビジュアルスタイル、暖かい色調、穏やかなバックグラウンドミュージックを特徴とし、AIアバターがブランドの旅と価値をナレーションします。HeyGenのAIアバターを活用して、個人的でありながらプロフェッショナルなメッセージを届け、Etsy動画として際立たせます。
サンプルプロンプト3
忙しいEtsyの買い物客をターゲットにした、一般的なニーズに対する実用的な解決策を求める20秒のダイナミックな問題/解決動画を作成します。このプロフェッショナルな動画は、エネルギッシュなモーショングラフィックスと鮮やかなカラースキームを使用し、ドライビングでモダンな音楽トラックと組み合わせて、問題を迅速に提示し、あなたの製品が完璧な解決策を提供する方法を示します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、制作プロセスを効率化し、洗練された魅力的なビジュアルナラティブを確保します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

Etsy動画メーカーの使い方

Etsyリスティング用の魅力的な商品動画を迅速かつ簡単に作成し、ショップの魅力を高め、より多くの顧客を引き付けます。

1
Step 1
テンプレートを選択
プロフェッショナルにデザインされた多様なテンプレートライブラリから選択し、Etsyで商品を輝かせ、動画作成プロセスを効率化します。
2
Step 2
映像をカスタマイズ
商品画像やクリップをアップロードし、直感的なオンライン動画エディターを使用して配置、トリミング、魅力的なテキストオーバーレイを追加してアイテムを説明します。
3
Step 3
ブランド要素を追加
カスタムロゴやカラーパレットを含むユニークなブランドキットを組み込み、動画が即座に認識され、ショップのアイデンティティと一貫性を持つようにします。
4
Step 4
Etsyリスティングにアップロード
完成した高品質な動画をEtsyに最適なアスペクト比でダウンロードし、シームレスに商品リスティングにアップロードして、より多くの購入者を引き付けます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客の声を強調

.

AIを活用した動画で本物の顧客成功ストーリーを開発し、信頼を築き、Etsyショップでの購入を促進します。

background image

よくある質問

HeyGenはEtsy動画作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenはAI動画クリエーターを使用して、高品質なEtsyリスティング動画の作成を非常に簡単にします。商品説明を魅力的なEtsy動画に迅速に変換し、コンテンツ制作プロセスを効率化します。

HeyGenはEtsy動画をプロフェッショナルにするためにどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートやモーショングラフィックス、テキストの追加機能を含む、プロフェッショナルな動画を作成するための多様なツールを提供します。強力なブランディングコントロールにより、Etsy動画がショップの美学に完全に一致することを保証します。

HeyGenでEtsy商品動画をカスタマイズできますか？

はい、HeyGenのオンライン動画エディターを使用して、Etsy商品動画を広範にカスタマイズできます。音楽の追加、ボイスオーバーの生成、字幕の追加、動画のトリミングを簡単に行い、各リスティング動画があなたのユニークな商品を効果的に強調することを保証します。

HeyGenはEtsyの売上とエンゲージメントをどのように向上させますか？

魅力的でプロフェッショナルなEtsy動画の作成を可能にすることで、HeyGenはEtsyセラーがリスティングのエンゲージメント率を向上させるのを支援します。これらの高品質な動画は商品を効果的に紹介し、Etsyの売上を向上させる可能性を高めます。