手作りアイテムを探している潜在的な購入者向けに、30秒の魅力的なEtsy商品動画を作成し、新しく発売されたクラフトの細部を紹介します。ビジュアルスタイルは明るく清潔で、美しいクローズアップとライフスタイルショットを組み合わせ、心を弾ませるインストゥルメンタルの背景音楽で補完します。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用してプロフェッショナルな外観を素早く組み立て、「字幕/キャプション」で主要な特徴と素材を強調し、潜在的な顧客にとって魅力的な商品にします。

ビデオを生成