Etsyショップビデオメーカー：プロフェッショナルな動画を簡単に作成
魅力的なEtsyリスティング動画を簡単に作成。ブランドコントロールにより、ショップの美学を完璧に表現し、より多くの購入者を引き付けます。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
購入品の背後にある本物のストーリーを大切にする顧客をターゲットにした、心温まる45秒の「舞台裏」動画を開発し、Etsyのシグネチャーアイテムの制作過程を明らかにします。ビジュアルの美学は温かく個人的で、職人技の本物の瞬間を捉え、落ち着いた招待的な「ボイスオーバー生成」で注がれた情熱を説明します。必要に応じて「メディアライブラリ/ストックサポート」を組み込んで補足的なBロールを作成し、視聴者との感情的なつながりを築きます。
複雑なEtsy商品、例えば特殊なツールやカスタマイズ可能なアートワークの独自の機能や利点を理解する必要がある購入者を対象にした、情報豊富な60秒の説明動画を制作します。ビジュアルプレゼンテーションは明確で指導的であり、フレンドリーな「AIアバター」が使用法を示し、簡潔なテキストオーバーレイでサポートします。「スクリプトからのテキストビデオ」を活用して魅力的なナレーションを効率的に生成し、「字幕/キャプション」でアクセシビリティを高め、商品の価値提案を簡素化します。
Etsyの売上とエンゲージメントを高めるために、顧客の好意的なレビューをフィーチャーしたダイナミックな20秒の動画を作成します。このスナッピーでアップビートな動画は、社会的証明を求める買い物客をターゲットにし、短く影響力のある証言を「字幕/キャプション」として画面に表示し、クイックカットとエネルギッシュな音楽で構成します。「テンプレートとシーン」を活用して洗練されたモダンな外観を実現し、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化するために「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を考慮し、ショップへの信頼と興奮を高めます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして注目を集めるEtsy商品動画を作成するのに役立ちますか？
HeyGenはEtsyの販売者が簡単にプロフェッショナル品質の魅力的な商品動画を作成できるようにします。多様なビデオテンプレートとAIを活用したツールを使用して、商品を美しく際立たせ、Etsy商品動画が注目を集めるようにします。
HeyGenは私のブランドに合わせてEtsyリスティング動画をカスタマイズするためにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？
HeyGenは、Etsyリスティング動画をカスタマイズするための強力なブランドキット機能を提供し、ロゴ、ブランドカラー、独自のビジュアル要素を統合できます。カスタムビデオオーバーレイとモーショングラフィックスでブランドアイデンティティを高め、ショップの美学に共鳴するプロフェッショナル品質の動画を実現します。
HeyGenはEtsyショップ動画のストーリーテリングを強化するためにどのような革新的な方法を提供していますか？
HeyGenは、Etsyショップ動画のストーリーテリングを強化するための革新的な機能を提供しており、AIボイスオーバー生成や強力なテキストビデオ機能を含んでいます。魅力的なナレーション、カスタムオーディオ、明確な字幕とキャプションを簡単に追加し、視聴者を魅了するプロフェッショナル品質の説明動画を作成します。
HeyGenはEtsy商品動画を迅速に作成および更新するための使いやすいビデオエディタですか？
もちろんです。HeyGenは直感的なオンラインビデオエディタとして設計されており、使いやすいドラッグアンドドロップインターフェースでEtsy商品動画を迅速に作成および更新できます。この効率性により、Etsyの売上とエンゲージメントを高めるための魅力的なリスティング動画を簡単に制作できます。