Etsyショップビデオメーカー：プロフェッショナルな動画を簡単に作成

魅力的なEtsyリスティング動画を簡単に作成。ブランドコントロールにより、ショップの美学を完璧に表現し、より多くの購入者を引き付けます。

手作りアイテムを探している潜在的な購入者向けに、30秒の魅力的なEtsy商品動画を作成し、新しく発売されたクラフトの細部を紹介します。ビジュアルスタイルは明るく清潔で、美しいクローズアップとライフスタイルショットを組み合わせ、心を弾ませるインストゥルメンタルの背景音楽で補完します。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用してプロフェッショナルな外観を素早く組み立て、「字幕/キャプション」で主要な特徴と素材を強調し、潜在的な顧客にとって魅力的な商品にします。

サンプルプロンプト1
購入品の背後にある本物のストーリーを大切にする顧客をターゲットにした、心温まる45秒の「舞台裏」動画を開発し、Etsyのシグネチャーアイテムの制作過程を明らかにします。ビジュアルの美学は温かく個人的で、職人技の本物の瞬間を捉え、落ち着いた招待的な「ボイスオーバー生成」で注がれた情熱を説明します。必要に応じて「メディアライブラリ/ストックサポート」を組み込んで補足的なBロールを作成し、視聴者との感情的なつながりを築きます。
サンプルプロンプト2
複雑なEtsy商品、例えば特殊なツールやカスタマイズ可能なアートワークの独自の機能や利点を理解する必要がある購入者を対象にした、情報豊富な60秒の説明動画を制作します。ビジュアルプレゼンテーションは明確で指導的であり、フレンドリーな「AIアバター」が使用法を示し、簡潔なテキストオーバーレイでサポートします。「スクリプトからのテキストビデオ」を活用して魅力的なナレーションを効率的に生成し、「字幕/キャプション」でアクセシビリティを高め、商品の価値提案を簡素化します。
サンプルプロンプト3
Etsyの売上とエンゲージメントを高めるために、顧客の好意的なレビューをフィーチャーしたダイナミックな20秒の動画を作成します。このスナッピーでアップビートな動画は、社会的証明を求める買い物客をターゲットにし、短く影響力のある証言を「字幕/キャプション」として画面に表示し、クイックカットとエネルギッシュな音楽で構成します。「テンプレートとシーン」を活用して洗練されたモダンな外観を実現し、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化するために「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を考慮し、ショップへの信頼と興奮を高めます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

Etsyショップビデオメーカーの使い方

Etsyリスティング用の魅力的でプロフェッショナルな品質の製品動画を迅速かつ簡単に作成し、ショップの可視性と顧客エンゲージメントを向上させます。

1
Step 1
ビデオテンプレートを選択
製品ショーケースに最適化されたさまざまな事前デザインのビデオテンプレートから選択するか、ユーザーフレンドリーなビデオエディタを使用して独自のEtsyリスティング動画を作成するために空白のキャンバスから始めます。
2
Step 2
製品メディアをアップロード
製品の写真やビデオクリップをメディアライブラリに簡単にアップロードします。その後、アイテムの主要な特徴と利点を強調するために、魅力的なテキストとキャプションオーバーレイを追加し、明確なコミュニケーションを確保します。
3
Step 3
ブランディングとオーディオを適用
ブランドキット機能を使用してブランドのロゴとカラーを組み込み、一貫性を保ちます。ロイヤリティフリーの音楽で動画を強化するか、ボイスオーバーを生成して魅力的なナラティブを追加します。
4
Step 4
最適化された動画をエクスポート
アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して最終動画をエクスポートし、Etsyリスティングに最適なフォーマットと解像度にします。アップロードしてショップの可視性を高める準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客の声とレビューを強調

ポジティブな顧客フィードバックを説得力のあるビデオ証言に変え、Etsyショップと商品の信頼性と信頼を築きます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして注目を集めるEtsy商品動画を作成するのに役立ちますか？

HeyGenはEtsyの販売者が簡単にプロフェッショナル品質の魅力的な商品動画を作成できるようにします。多様なビデオテンプレートとAIを活用したツールを使用して、商品を美しく際立たせ、Etsy商品動画が注目を集めるようにします。

HeyGenは私のブランドに合わせてEtsyリスティング動画をカスタマイズするためにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？

HeyGenは、Etsyリスティング動画をカスタマイズするための強力なブランドキット機能を提供し、ロゴ、ブランドカラー、独自のビジュアル要素を統合できます。カスタムビデオオーバーレイとモーショングラフィックスでブランドアイデンティティを高め、ショップの美学に共鳴するプロフェッショナル品質の動画を実現します。

HeyGenはEtsyショップ動画のストーリーテリングを強化するためにどのような革新的な方法を提供していますか？

HeyGenは、Etsyショップ動画のストーリーテリングを強化するための革新的な機能を提供しており、AIボイスオーバー生成や強力なテキストビデオ機能を含んでいます。魅力的なナレーション、カスタムオーディオ、明確な字幕とキャプションを簡単に追加し、視聴者を魅了するプロフェッショナル品質の説明動画を作成します。

HeyGenはEtsy商品動画を迅速に作成および更新するための使いやすいビデオエディタですか？

もちろんです。HeyGenは直感的なオンラインビデオエディタとして設計されており、使いやすいドラッグアンドドロップインターフェースでEtsy商品動画を迅速に作成および更新できます。この効率性により、Etsyの売上とエンゲージメントを高めるための魅力的なリスティング動画を簡単に制作できます。