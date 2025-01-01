ETLトレーニングビデオジェネレーター：魅力的なコースを迅速に作成
AIアバターを使用して高品質なETLトレーニングビデオを簡単に制作し、従業員のオンボーディングや製品デモンストレーションに最適です。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
eラーニング開発者向けに、AIトレーニングビデオジェネレーターがスクリプトをどれだけ迅速に魅力的なレッスンに変換できるかを示す45秒の簡潔な指導ビデオを作成してください。プロフェッショナルでありながらアクセスしやすい視覚的美学に焦点を当て、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能と自動生成された「字幕/キャプション」を活用してアクセシビリティを向上させます。
HRマネージャー向けに、特定のブランドガイドラインを反映するようにビデオテンプレートをカスタマイズする方法を紹介する30秒の洗練された企業トレーニングセグメントを制作してください。視覚と音声のスタイルはプロフェッショナルなブランドと一致させ、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を使用して多様な「テンプレートとシーン」にカスタムブランドアセットを統合します。
グローバルセールスチームを対象にした60秒のエネルギッシュな製品デモンストレーションビデオを生成し、多言語サポートを備えた主要機能を強調します。AIアバターが機能を説明するモダンで視覚的に印象的なスタイルを採用し、HeyGenの多用途な「ボイスオーバー生成」を利用してコンテンツを複数の言語で提示し、さまざまなプラットフォームに合わせて「アスペクト比のリサイズとエクスポート」で簡単にエクスポート可能にします。
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはトレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度な「テキストからビデオへのジェネレーター」として機能し、スクリプトを簡単に魅力的なビデオコンテンツに変換できます。多様な「AIアバター」と「AIボイスオーバー」を活用してトレーニング資料を提示し、プロセスを効率的かつ魅力的にします。
HeyGenは専門的なETLプロセスビデオの作成に使用できますか？
もちろんです。HeyGenは詳細な「ETLプロセスビデオ」やその他の「企業トレーニング」資料を制作するのに最適な強力な「AIトレーニングビデオジェネレーター」です。ビデオテンプレートを簡単に「カスタマイズ」し、「ブランド化されたシーン」を統合して、コンテンツが正確でブランドに合ったものになるようにします。
HeyGenはビデオコンテンツのカスタマイズにどのようなクリエイティブなオプションを提供しますか？
HeyGenは広範なクリエイティブコントロールを提供し、さまざまな「ビデオテンプレート」と特定のニーズに合わせて「ビデオテンプレートをカスタマイズ」するオプションがあります。「ブランド化されたシーン」と独自のメディアを組み込むことで、すべてのビデオをユニークなものにします。
HeyGenは多言語トレーニングビデオの作成をサポートしていますか？
はい、HeyGenは「多言語ビデオ」を簡単に作成できるようにします。当プラットフォームは「AIスポークスパーソン」技術と「AIボイスオーバー」を活用して、さまざまな言語でメッセージを届け、グローバルなオーディエンスに向けた「eラーニングビデオ」や「従業員オンボーディング」を強化します。