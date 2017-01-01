倫理研修ビデオメーカー：コンプライアンスを簡素化
AIアバターを活用して、現実的な従業員教育を実現する倫理研修ビデオメーカーでコンプライアンスを変革します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新入社員向けに、主要な倫理ガイドラインを魅力的でリアルなAIアバターと鮮明で情報豊富なビジュアルを通じて提示する、60秒のプロフェッショナルなコンプライアンス研修ビデオをデザインしてください。HeyGenの高度なAIアバターによって、簡潔で権威ある音声配信を可能にします。
HRチームが倫理研修コンテンツを作成するための力を与える、30秒の説得力のあるビデオを作成し、一般的な倫理的ジレンマを描写します。動的なシナリオベースのビジュアルと明確な画面上のテキストを使用して、従業員教育に影響を与えます。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成機能を使用してシームレスに生成されます。
上級管理職や意思決定者を対象とした90秒の影響力のある倫理研修モジュールを制作し、洗練されたミニマリストのビジュアルと自信に満ちた権威あるトーンを用いて、重要な倫理原則と戦略的影響を伝えます。HeyGenのプロフェッショナルなテンプレートとシーンを使用して効率的に組み立て、強化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な倫理研修ビデオの作成を支援しますか？
HeyGenは、先進的なAIアバターと多様なテンプレートを使用して、魅力的な倫理研修ビデオを作成する力をユーザーに提供します。スクリプトを簡単に洗練されたビデオに変換し、倫理文化に関するメッセージを明確かつ効果的に伝えることができます。
HeyGenは効果的なコンプライアンス研修ビデオを制作するためにどのような機能を提供しますか？
HeyGenは、シームレスなテキストからビデオへの変換とリアルなボイスオーバー生成を含む、コンプライアンス研修ビデオを開発するための強力な機能を提供します。ストック映像を使用してコンテンツを充実させ、制作プロセス全体を効率化します。
HeyGenはHRチームにとって理想的なAI研修ビデオメーカーである理由は何ですか？
HeyGenは、HRチームが高品質な研修ビデオを迅速に生成できるようにすることで、従業員教育を簡素化します。私たちのプラットフォームは、HRプロフェッショナルが従業員に一貫したスケーラブルな学習体験を提供するのを支援します。
HeyGenで倫理研修のビジュアルブランド要素をカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴや特定のブランドカラーを倫理研修コンテンツに組み込むことができます。カスタムアバターを作成し、ストック映像を利用して、ビジュアルを会社の倫理文化に完全に合わせることができます。