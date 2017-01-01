倫理トレーニングビデオジェネレーター：魅力的なコンプライアンスコースを作成
AIビデオジェネレーターを活用して、リアルなプレゼンターとしてAIアバターを使用し、効果的な倫理トレーニングビデオを簡単に作成します。
全社員向けに2分間のコンプライアンス研修モジュールを開発し、会社の方針やガイドラインに関する懸念を特定し報告する方法を具体的に説明します。このビデオは、HeyGenのテンプレートとシーンを利用してさまざまなシナリオを示し、スクリプトからのテキストをビデオに変換して、報告手順の包括的な理解を確保する明確な指導トーンを提供します。
管理職とチームリーダー向けに60秒の内部コミュニケーション作品をデザインし、チーム内で誠実さと透明性の文化を育むことの重要性を強調します。ビデオはインスピレーションを与える現代的なビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して影響力のある背景ビジュアルを提供し、責任に関する重要なメッセージを強調するために明確な字幕/キャプションを補完します。
全スタッフ向けに45秒の利益相反の可能性をナビゲートするためのクイックガイドを作成します。このビデオは、シンプルなアニメーション要素を使用した簡潔で直接的なビジュアルスタイルを必要とし、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してプラットフォーム間で簡単に共有できる適切なアスペクト比でエクスポートし、重要な倫理的行動原則を強調する明確なナレーション生成を完備します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは倫理トレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、AIアバターとテキストからビデオへの変換を使用して、L&Dチームが魅力的な倫理トレーニングビデオを迅速に生成できるようにします。これにより、組織全体で倫理的意思決定を促進するコンプライアンス研修資料の効率的な制作が可能になります。
HeyGenは企業研修コンテンツのカスタマイズにどのような機能を提供しますか？
HeyGenは、トレーニングビデオを会社のアイデンティティに合わせるための広範なカスタマイズ可能なテンプレートとブランディングコントロールを提供します。AIボイスオーバーを複数の言語で簡単に追加し、メディアを組み込んで影響力のある社員研修体験を作成できます。
HeyGenはL&Dチームが効率的でコンプライアンスに準拠したトレーニングを作成するのをどのようにサポートしますか？
HeyGenは、L&Dチームがコンプライアンス研修ビデオの作成を効率化し、従来の制作に比べて大幅なコスト削減を提供します。LMS統合や強力なSOC 2およびGDPRコンプライアンスを含む簡単なエクスポートと共有オプションにより、HeyGenは効率的で安全なコンテンツ配信を保証します。
HeyGenは非技術的なユーザーでもトレーニングビデオを作成しやすいですか？
はい、HeyGenは直感的でユーザーフレンドリーなインターフェースを備えており、誰でもプロフェッショナルなトレーニングビデオを作成できるアクセス可能なAIビデオジェネレーターです。高度な編集スキルを必要とせずに、既存の研修資料を動的なビデオコンテンツに簡単に変換できます。