HRチームのための頼れる倫理プログラムビデオメーカー
スクリプトを魅力的なコンテンツに変換し、テキスト-to-ビデオ機能で社員教育のための効果的な倫理研修ビデオを簡単に開発します。
既存の全社員を対象にした年次リフレッシャーとして、一般的な職場のジレンマに焦点を当てた45秒の「コンプライアンス研修ビデオ」を開発してください。シナリオベースの学習アプローチを採用し、緊張感を高めてから明確に解決する魅力的なビジュアルスタイルと、落ち着いた権威ある声でナレーションを行います。HeyGenのテンプレートとシーンを利用して迅速に物語を設定し、ナレーションの一貫性を保つためにボイスオーバー生成を活用します。
HRチームや上級管理職を対象にした30秒のプロモーションビデオを制作し、堅牢な「職場倫理ビデオメーカー」ソリューションのポジティブな影響と利点を強調します。この作品は、ダイナミックで企業的なビジュアルスタイルと高揚感のあるバックグラウンドミュージック、明確で自信に満ちた声を特徴とし、HeyGenの字幕/キャプションでアクセシビリティをサポートし、プロフェッショナルなビジュアルのためにメディアライブラリ/ストックサポートを活用します。
日常業務における倫理的行動の重要性を示す50秒の教育セグメントを設計し、すべての会社員を対象にした継続的な「倫理研修ビデオ」の一環として提供します。明確な説明ビジュアルスタイルを採用し、シンプルなアニメーションを使用する可能性があり、親しみやすく明確なナレーションを提供します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能により、正確で一貫した配信を確保し、AIアバターで個別のタッチを強化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして倫理研修ビデオを強化できますか？
HeyGenはHRチームが魅力的なコンプライアンスと倫理研修ビデオを効率的に作成するのを可能にします。リアルなAIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を活用して、研修スクリプトをプロフェッショナルなコンテンツに変換し、社員教育を行います。
HeyGenが効率的な職場倫理ビデオメーカーである理由は何ですか？
HeyGenはAIを使用して研修スクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換することで、職場倫理ビデオの作成を効率化します。豊富なテンプレートと直感的なテキスト-to-ビデオ機能により、制作時間と労力を大幅に削減し、HeyGenを強力な倫理プログラムビデオメーカーにします。
シナリオベースの倫理学習のためにAIアバターをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenでは多様なAIアバターを利用して、倫理プログラムビデオやコンプライアンス研修のための魅力的なシナリオベースの学習を作成できます。さまざまなキャラクターと声を使ってスクリプトを生き生きとさせ、社員教育をよりインタラクティブにします。
HeyGenは倫理研修のために多言語とアクセシビリティ機能をサポートしていますか？
HeyGenは強力なボイスオーバー生成と自動字幕/キャプションを提供し、コンプライアンス研修ビデオが多様なグローバルワークフォースにとってアクセスしやすく、影響力のあるものになるようにします。これにより、異なる言語での社員教育が強化され、さまざまな学習ニーズに対応します。