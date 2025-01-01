HRチームのための頼れる倫理プログラムビデオメーカー

スクリプトを魅力的なコンテンツに変換し、テキスト-to-ビデオ機能で社員教育のための効果的な倫理研修ビデオを簡単に開発します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存の全社員を対象にした年次リフレッシャーとして、一般的な職場のジレンマに焦点を当てた45秒の「コンプライアンス研修ビデオ」を開発してください。シナリオベースの学習アプローチを採用し、緊張感を高めてから明確に解決する魅力的なビジュアルスタイルと、落ち着いた権威ある声でナレーションを行います。HeyGenのテンプレートとシーンを利用して迅速に物語を設定し、ナレーションの一貫性を保つためにボイスオーバー生成を活用します。
サンプルプロンプト2
HRチームや上級管理職を対象にした30秒のプロモーションビデオを制作し、堅牢な「職場倫理ビデオメーカー」ソリューションのポジティブな影響と利点を強調します。この作品は、ダイナミックで企業的なビジュアルスタイルと高揚感のあるバックグラウンドミュージック、明確で自信に満ちた声を特徴とし、HeyGenの字幕/キャプションでアクセシビリティをサポートし、プロフェッショナルなビジュアルのためにメディアライブラリ/ストックサポートを活用します。
サンプルプロンプト3
日常業務における倫理的行動の重要性を示す50秒の教育セグメントを設計し、すべての会社員を対象にした継続的な「倫理研修ビデオ」の一環として提供します。明確な説明ビジュアルスタイルを採用し、シンプルなアニメーションを使用する可能性があり、親しみやすく明確なナレーションを提供します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能により、正確で一貫した配信を確保し、AIアバターで個別のタッチを強化します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

倫理プログラムビデオメーカーの使い方

HeyGenのAIビデオジェネレーターを使用して、HRチームのためにプロフェッショナルで魅力的な倫理研修ビデオを迅速に開発し、強い倫理的職場を育成します。

1
Step 1
研修スクリプトを作成
包括的な研修スクリプトを作成するか、事前にデザインされたテンプレートを利用して倫理プログラムビデオコンテンツを効率的に構築します。テキスト-to-ビデオ機能により、テキストを魅力的なビジュアルに変換し、効果的な社員教育を実現します。
2
Step 2
AIアバターとシーンを選択
プレゼンターやキャラクターを表現するために多様なAIアバターライブラリから選択します。関連するビジュアルとブランディングでシーンをカスタマイズし、職場倫理ビデオメーカーのコンテンツを会社のガイドラインに合わせます。
3
Step 3
魅力的なボイスオーバーとキャプションを追加
スクリプトから直接自然な音声のボイスオーバーを生成し、明確なコミュニケーションを確保します。自動生成された字幕/キャプションを追加して、倫理研修ビデオのアクセシビリティと理解を向上させます。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして配布
倫理プログラムビデオが完成したら、さまざまな学習プラットフォームに適した形式と解像度で簡単にエクスポートします。コンプライアンス研修ビデオをチームと共有し、強い倫理的職場を育成します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な倫理的概念を明確化

複雑な倫理ガイドラインとコンプライアンス要件を、すべての社員にとって明確で理解しやすいビデオ説明に変換します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして倫理研修ビデオを強化できますか？

HeyGenはHRチームが魅力的なコンプライアンスと倫理研修ビデオを効率的に作成するのを可能にします。リアルなAIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を活用して、研修スクリプトをプロフェッショナルなコンテンツに変換し、社員教育を行います。

HeyGenが効率的な職場倫理ビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenはAIを使用して研修スクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換することで、職場倫理ビデオの作成を効率化します。豊富なテンプレートと直感的なテキスト-to-ビデオ機能により、制作時間と労力を大幅に削減し、HeyGenを強力な倫理プログラムビデオメーカーにします。

シナリオベースの倫理学習のためにAIアバターをカスタマイズできますか？

はい、HeyGenでは多様なAIアバターを利用して、倫理プログラムビデオやコンプライアンス研修のための魅力的なシナリオベースの学習を作成できます。さまざまなキャラクターと声を使ってスクリプトを生き生きとさせ、社員教育をよりインタラクティブにします。

HeyGenは倫理研修のために多言語とアクセシビリティ機能をサポートしていますか？

HeyGenは強力なボイスオーバー生成と自動字幕/キャプションを提供し、コンプライアンス研修ビデオが多様なグローバルワークフォースにとってアクセスしやすく、影響力のあるものになるようにします。これにより、異なる言語での社員教育が強化され、さまざまな学習ニーズに対応します。