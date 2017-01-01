魅力的なコースのための倫理トレーニングビデオジェネレーター
AIアバターを使用してコンプライアンスを効率化し、スクリプトを魅力的な倫理トレーニングビデオに変換して、従業員の理解を深めます。
全従業員と新入社員向けに「倫理的意思決定スキル」に焦点を当てた45秒のインタラクティブな「社員研修」シナリオを作成してください。ビデオには、異なる職場の状況で倫理的な選択を必要とするリアルな「AIアバター」を登場させ、温かく励ましのあるビジュアルスタイルとソフトな背景音楽を使用します。音声はAIによる優しいガイダンスで構成され、視聴者に最良の行動を考えるよう促します。
企業トレーナーとコンプライアンス担当者向けに、HeyGenを使用した「コンプライアンス研修」のスケーラビリティを示す1分30秒の情報ビデオを開発してください。ビジュアルは権威ある信頼性を持ち、企業のブランディング要素とプロセス効率を示す明確なインフォグラフィックを組み込み、著名なAIの声でサポートします。「字幕/キャプション」がアクセシビリティを向上させ、特に多様なチームで「スケーラブルな倫理研修の作成」を実施する際に重要なメッセージを強化する方法を強調します。
ビジネスリーダーと人事マネージャー向けに、HeyGenを使用した「魅力的な研修ビデオ」制作の「コスト削減」と効率性を強調する2分間の説得力のあるビデオをデザインしてください。ビデオはダイナミックでケーススタディスタイルを採用し、異なるユースケース間のクイックカットと視覚的に魅力的な「テンプレートとシーン」を特徴とし、多様性を示すために熱意あるAIの声でサポートします。プラットフォームが「多言語ビデオプレーヤー」をサポートし、グローバルなリーチをさらに拡大し、効率を高める方法を言及します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAIトレーニングビデオを既存のLMSプラットフォームにエクスポートおよび統合する方法をどのように支援しますか？
HeyGenは、さまざまなアスペクト比とフォーマットでAIトレーニングビデオをエクスポートするプロセスを効率化し、既存のLMSプラットフォームとシームレスに統合して、効率的な従業員研修を実現します。
HeyGenはスクリプトから直接AIトレーニングビデオを作成するためにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは、スクリプトからビデオへの強力な機能を提供し、リアルなAIアバターと自然なAIナレーションを使用してプロフェッショナルなトレーニングビデオを即座に生成できます。直感的なビデオエディターは、コンテンツを洗練するための包括的なツールを提供します。
HeyGenは倫理トレーニングビデオのブランディングの一貫性とコンプライアンスを確保できますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、色、フォントを倫理トレーニングビデオに組み込むことができます。さらに、HeyGenはSOC 2およびGDPRに準拠しており、従業員研修コンテンツが高いセキュリティとプライバシー基準を満たすことを保証します。
HeyGenはグローバルチーム向けに魅力的な多言語トレーニングビデオの作成をサポートしていますか？
はい、HeyGenは多言語とAIナレーションのサポートにより、魅力的なトレーニングビデオの作成を大幅に簡素化します。字幕/キャプションを簡単に追加し、多言語ビデオプレーヤーを利用して、多様なグローバルチームに効果的にリーチできます。