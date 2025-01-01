技術に興味を持つ人々や潜在的な投資家を対象に、複雑なイーサリアムの概念を簡単に説明する60秒のアニメーションビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは現代的でクリーンにし、ダイナミックなモーショングラフィックスを特徴とし、プロフェッショナルでありながら魅力的なナレーションをサポートし、HeyGenのAIアバターを活用してこのブロックチェーン説明ビデオメーカーの核心的なアイデアを視覚的に明確に提示します。

ビデオを生成