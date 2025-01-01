不動産構造ビデオメーカー：魅力的な物件ツアーを作成

不動産構造ビデオメーカーを使って、魅力的なリスティングビデオを簡単に作成しましょう。カスタマイズ可能なテンプレートを利用して物件を紹介します。

139/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
信頼できるガイダンスを求めるクライアントをターゲットにした、不動産エージェントの専門知識を紹介する45秒の説明ビデオを開発します。HeyGenのAIアバターを活用し、クリーンでプロフェッショナルなビジュアルスタイルで信頼と権威を伝え、不動産市場での即時の信頼性を確立します。
サンプルプロンプト2
最近のクライアントの成功事例を強調する心温まる30秒の証言ビデオを制作し、社会的証明を求める潜在的な売り手や買い手を対象にします。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、ダイナミックな背景要素を追加し、エージェントの効果を証明し、自信を鼓舞します。
サンプルプロンプト3
地元の住宅所有者や投資家向けに、現在の不動産構造のトレンドに関する簡潔で権威ある情報を提供するダイナミックな50秒の市場アップデートビデオを生成します。HeyGenによる自動字幕/キャプションで明確さを確保し、複雑なデータをアクセスしやすくし、ソーシャルメディアプラットフォームでの即時のエンゲージメントを促進します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

不動産構造ビデオメーカーの使い方

魅力的でプロフェッショナルな不動産ビデオを簡単に作成します。直感的なツールを使って、注目を集め、興味を引く物件リスティングを作成しましょう。

1
Step 1
不動産ビデオテンプレートを選ぶ
HeyGenの「テンプレート＆シーン」ライブラリから幅広い不動産ビデオテンプレートを選択し、ビデオの基盤を迅速に確立します。
2
Step 2
物件リスティングコンテンツを追加
直感的なビデオエディターを利用して、高品質な物件画像やビデオクリップをアップロードし、魅力的な物件リスティングのための重要な詳細を統合します。
3
Step 3
AI駆動のナレーションとビジュアルを生成
HeyGenの「音声生成」機能を使用してプロフェッショナルな声を加えたり、ダイナミックなビジュアルを組み込んで、魅力的なAI生成の不動産ビデオを作成します。
4
Step 4
不動産ビデオをエクスポート
「アスペクト比のリサイズ＆エクスポート」でプロジェクトを仕上げ、ソーシャルメディアやウェブサイトで物件を効果的に紹介するための準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

クライアントの証言を紹介

.

満足したクライアントからの説得力のある証言ビデオを制作し、不動産ビジネスの信頼と信頼性を構築します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルな不動産ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは直感的なツールとカスタマイズ可能なテンプレートを活用して、プロフェッショナルなAI生成の不動産ビデオの作成を簡素化します。当社の不動産ビデオメーカーは、物件リスティングのための高品質なコンテンツを効率的に制作する力を提供します。

物件リスティングビデオにはどのようなカスタマイズオプションがありますか？

HeyGenは、バーチャルホームツアー体験を含む、物件リスティングビデオのための広範なカスタマイズ可能なテンプレートを提供します。ブランドに合わせて各物件のユニークな特徴を簡単に調整できます。

HeyGenは不動産マーケティングコンテンツにAIアバターを組み込むことができますか？

はい、HeyGenはリアルなAIアバターを不動産マーケティングコンテンツにシームレスに統合することができます。テキストからビデオへの機能を利用して、魅力的な説明ビデオやパーソナライズされたメッセージを提供し、潜在的な買い手とのつながりを強化します。

魅力的なソーシャルメディアコンテンツを作成するためのテンプレートはありますか？

はい、HeyGenはソーシャルメディア用の魅力的な不動産ビデオを作成するために特別に設計されたさまざまなテンプレートを提供します。インパクトのあるクライアントの証言ビデオやダイナミックな物件紹介を制作し、ビデオマーケティング戦略を向上させます。