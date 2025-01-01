不動産組織ビデオメーカー：簡単な物件ツアー

不動産エージェントは、AIアバターを使用した魅力的な物件リストとダイナミックなビデオでターゲットオーディエンスを魅了できます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
複雑な不動産を管理する個人向けに、プロセスを簡素化する不動産組織ビデオメーカーの45秒の説明ビデオを作成します。HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの変換と魅力的なAIアバターを利用して、主要な利点を提示し、アクセスしやすいように明確な字幕を付け、クリーンで情報豊かなビジュアルスタイルと落ち着いたサウンドトラックで提供します。
サンプルプロンプト2
ソーシャルメディアマーケティングを向上させたいですか？不動産エージェント向けに活気ある60秒のリールを作成し、ターゲットオーディエンスをダイナミックなカット、心地よいバックグラウンドミュージック、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの魅力的なビジュアルで引き付けます。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、さまざまなプラットフォームにシームレスに適応し、エネルギッシュでモダンなビジュアルスタイルを採用して複数の物件リストを強調します。
サンプルプロンプト3
この45秒のビデオは、不動産ビデオメーカーの高度な技術機能について不動産専門家に教育することを目的としています。権威あるAIアバターを使用して複雑な機能を提示し、HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、効率とプロフェッショナルな成果を求める不動産チームに直接訴える洗練されたビジュアルとオーディオスタイルで明確で明瞭なメッセージを届けます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

不動産組織ビデオメーカーの使い方

プロフェッショナルで魅力的なビデオをデザインし、不動産の成功を目指して物件リストを効率化し、マーケティングを強化します。

1
Step 1
テンプレートを選ぶ
不動産ビデオに最適化されたさまざまなプロフェッショナルな「テンプレートとシーン」から選択します。これにより、プレゼンテーションの構造を迅速に整え、物件を紹介し始めることができます。
2
Step 2
プレゼンターを選ぶ
魅力的な「AIアバター」を選んで、バーチャルプレゼンターとして活用し、物件のウォークスルーにプロフェッショナルでパーソナライズされたタッチを加えます。
3
Step 3
必要な詳細を追加
テキストを使用して不動産に関する明確で簡潔な詳細を追加します。「字幕/キャプション」を簡単に生成して、主要な特徴を強調し、すべての視聴者にメッセージが届くようにします。
4
Step 4
エクスポートして広く共有
完成したら、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して、さまざまなプラットフォームに完璧にフィットするようにビデオをエクスポートします。磨き上げた「不動産ビデオ」をソーシャルメディアで最大限のリーチとインパクトを得るために共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

クライアントの声で信頼を構築

満足したクライアントの声をフィーチャーした本格的なAI駆動のビデオを制作し、不動産専門家とサービスの信頼性と信頼を強化します。

よくある質問

HeyGenは不動産エージェント向けの魅力的な不動産ビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、不動産エージェントがプロフェッショナルな不動産ビデオを迅速に作成できるようにします。カスタマイズ可能なビデオテンプレートの範囲と直感的なドラッグアンドドロップのオンラインビデオエディターを利用して、AIアバターを組み込んだ魅力的なコンテンツを作成できます。

HeyGenは物件リストビデオのカスタマイズにどのような技術機能を提供しますか？

HeyGenは、物件リストビデオの正確なカスタマイズのための強力な技術機能を提供します。魅力的なバックグラウンドミュージックを含め、アクセシビリティのために自動的にキャプションを生成し、プロフェッショナルなデザイン要素のための包括的なメディアライブラリを活用できます。

HeyGenの不動産ビデオメーカーは私のソーシャルメディアマーケティングを改善しますか？

もちろんです。HeyGenの不動産ビデオメーカーは、AIアバターと最適化されたアスペクト比を使用して、さまざまなプラットフォームでターゲットオーディエンスを捉えるインパクトのあるビデオを作成することで、ソーシャルメディアマーケティング戦略を大幅に強化します。

HeyGenのAIアバターは不動産組織ビデオ作成プロセスを効率化できますか？

はい、HeyGenの高度なAIアバターは、不動産組織ビデオメーカーのプロセスを劇的に効率化します。テキストスクリプトをリアルなボイスオーバー付きのダイナミックなビデオに変換し、従来のビデオ制作と比較して大幅な時間とリソースを節約します。