不動産エージェントは、AIアバターを使用してソーシャルメディアプラットフォーム向けに魅力的な物件ツアーと市場インサイトを簡単に制作できます。
地元コミュニティや潜在的な売り手に重要な市場インサイトを提供することに焦点を当てた45秒の不動産マーケティングビデオを開発します。データ駆動型のグラフィックスを備えたクリーンでプロフェッショナルなビジュアルスタイルを提示し、HeyGenのAIアバター機能を使用して作成された権威あるAIアバターが、テキストからビデオに変換された構造化されたスクリプトから直接話します。
ソーシャルメディアプラットフォーム向けのダイナミックな30秒の物件ツアービデオを制作し、フォロワーにパーソナライズされたブランディングとモダンでエネルギッシュなビジュアルスタイルでターゲットします。HeyGenのテンプレートとシーンを使用して迅速に作成し、重要な販売ポイントを強調する字幕/キャプションを含めてアクセシビリティを確保します。
新しい物件開発を広範なオンラインオーディエンスに紹介する洗練された50秒の不動産ビデオを生成します。映画のようなダイナミックなビジュアルスタイルで複数の角度と特徴を強調し、心を高揚させるサウンドトラックを使用し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用してさまざまなソーシャルメディアチャンネルに最適化し、包括的なビデオテンプレートを最大限に活用します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私の不動産マーケティングビデオを強化できますか？
HeyGenはAI駆動の技術を活用して、不動産エージェントが魅力的な不動産マーケティングビデオを作成するのを支援します。ビデオテンプレートとパーソナライズされたブランディングオプションにより、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化されたプロフェッショナルなリスティングビデオを簡単に作成できます。
HeyGenを使用してどのような種類の不動産ビデオを生成できますか？
HeyGenを使用すると、魅力的なホームツアー、詳細な物件ツアー、タイムリーな市場インサイトの更新など、多様な不動産ビデオを簡単に生成できます。AIアバターと包括的なストックライブラリを活用して、プロフェッショナルなナレーション生成機能でスクリプトを生き生きとさせます。
HeyGenは不動産エージェントのためのリスティングビデオの作成を簡素化しますか？
もちろんです。HeyGenはスクリプトを直接ビデオコンテンツに変換することで、不動産エージェントのためのリスティングビデオの作成を劇的に簡素化します。高度なナレーション生成機能と自動字幕/キャプションにより、複雑なビデオ編集ツールやポストプロダクションの必要性を大幅に削減します。
HeyGenを使用して不動産インサイトビデオメーカーのコンテンツを作成する際に、パーソナライズされたブランディングを維持できますか？
はい、HeyGenはロゴや色などの強力なブランディングコントロールを提供し、不動産インサイトビデオメーカーの制作があなたの独自のスタイルを反映するようにします。ビデオテンプレートにパーソナライズされたブランディングを簡単に適用し、さまざまな配信チャネルに合わせてアスペクト比のリサイズを調整できます。