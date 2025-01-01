新しいチームメンバーを潜在的なスポンサーや新しいファンに紹介するための、30秒の魅力的なeスポーツプロモーションビデオを作成してください。彼らのユニークなゲームの個性とスキルを紹介し、ダイナミックなグラフィックとアップビートなエレクトロニックサウンドトラックを使用して、エネルギッシュなビジュアルスタイルを活用します。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、プロフェッショナルでインパクトのあるチーム紹介を迅速に組み立てましょう。

ビデオを生成