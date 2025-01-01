競技ゲームチームやトーナメント主催者向けに、エキサイティングな30秒のeスポーツプロモーションビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは、ゲームプレイのハイライトを集めたハイオクタンのモンタージュで、ダイナミックなカット、ネオン色の派手なモーショングラフィックス、そして緊張感のあるサウンドトラックを特徴とします。音声ナレーションはHeyGenの「Voiceover generation」を利用して、迫力のあるプロフェッショナルな声で、今後のイベントやチームの優位性を発表し、即座に盛り上がりと興奮を生み出します。

