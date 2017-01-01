新進のオンラインゲームeスポーツチームのために、スポンサーやゲーム愛好者をターゲットにしたダイナミックな30秒のプロモーションビデオを作成してください。競争心を強調するために、力強いテキストアニメーションとドライビングエレクトロニックサウンドトラックを特徴とするハイエナジーでシネマティックなビジュアルスタイルを採用します。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して、書かれたピッチから魅力的なコンテンツを迅速に生成し、洗練されたプレゼンテーションを確保します。

