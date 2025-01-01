ESL学習ビデオジェネレーター: 魅力的なレッスンを作成

教師が動的な言語レッスン教材を迅速に作成できるように支援します。AIによるスクリプトからのテキストビデオで、学生を引き付ける完全なビデオを生成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
中級ESL学生向けに、人気のある祝日伝統を探る60秒の魅力的な文化浸透ビデオを開発します。HeyGenのAIアバターを活用して興味深い事実を語り、活気あるストック映像と文化的に関連するイメージを使用します。音声は自然なペースを維持し、AI教育ビデオメーカーコンテンツとして効果的で本物のように感じられるものを作成します。
サンプルプロンプト2
上級ESL学習者向けに、特定の英語のイディオムのニュアンスを説明する30秒の簡潔なアニメーションビデオを作成します。このアニメーション教育ビデオは、動的なテキストとシンプルなグラフィックを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して短いスクリプトをビデオに変換します。プロフェッショナルで直接的なナレーションがビジュアルに伴い、どのビデオクリエイターにとっても迅速で効果的な学習補助となります。
サンプルプロンプト3
プロのESL学生向けに、仕事の面接やチームミーティングのような一般的な職場シナリオを示す50秒のビジネス英語対話を想像します。この言語レッスン教材は、プロフェッショナルなシーンを特徴とし、明瞭な英語の音声と、HeyGenによって生成された字幕/キャプションを使用して、AIによるスクリプトに基づいて観客の理解を高めます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ESL学習ビデオジェネレーターの仕組み

AIを活用したツールで、スクリプトから画面までのコンテンツ制作を効率化し、魅力的で効果的な英語を第二言語とするビデオレッスンを簡単に作成します。

1
Step 1
ESL学習ビデオスクリプトを作成
レッスン内容を入力することから始めます。AIを活用したスクリプト機能により、ESL学習ビデオジェネレーターに合わせた一貫性のある構造化されたテキストを生成します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターから選んで、視覚的にレッスンを提示し、言語レッスン教材を強化し、魅力的な学習体験を提供します。
3
Step 3
ナレーションと字幕を追加
自然なナレーションを簡単に統合し、視覚学習をサポートするために自動的に字幕/キャプションを追加して、学習者の明確さと理解を確保します。
4
Step 4
AI教育ビデオをエクスポート
ビデオが完成したら、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、希望の形式でダウンロードし、学生と共有する準備が整った洗練されたAI教育ビデオメーカーの出力を得ます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

迅速な言語クリップを制作

ソーシャルメディア向けに魅力的な短いビデオレッスンや練習クリップを迅速に作成し、迅速な学習とアウトリーチを促進します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして効果的なESL学習ビデオジェネレーターおよびAI教育ビデオメーカーとして機能しますか？

HeyGenは、スクリプトをAIアバター、多様なナレーション、そして自動字幕を使用して魅力的なコンテンツに変換することで、教育者が動的なESL学習ビデオやその他のAI教育ビデオを作成するのを支援します。これにより、教師と学生にとって言語レッスン教材の開発が簡単かつ効率的になります。

HeyGenはテキストからアニメーション教育ビデオを作成することをサポートしていますか？

はい、HeyGenはAIテキストからビデオプラットフォームとして優れており、ユーザーがAIによるスクリプトからアニメーション教育ビデオを簡単に生成できるようにします。さまざまなAIアバターやテンプレートを利用して、複雑なアニメーションスキルなしで教育コンテンツを実現できます。

HeyGenはビデオのアクセシビリティとグローバルリーチを向上させるためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、ビデオのアクセシビリティとグローバルリーチを向上させるために、強力なナレーション生成と自動字幕/キャプションを提供しています。これらの機能は、包括的な言語レッスン教材を作成し、教育ビデオがより広い視聴者に共鳴することを保証するために不可欠です。

HeyGenで作成したビデオの視覚要素やブランディングをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供しており、ロゴや色などの視覚要素をカスタマイズして、あなたの機関のアイデンティティに合わせることができます。メディアライブラリから選択し、AIビジュアルを利用し、さまざまなテンプレートやシーンから選んで、プロフェッショナルでブランド化されたコンテンツを制作できます。