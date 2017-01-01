ESGトレーニングビデオジェネレーター: 魅力的なESGコンテンツを作成
AIアバターを活用して、プロフェッショナルなビデオで複雑な持続可能性のトピックを迅速に簡素化し、知識の保持を向上させます。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
経営幹部や主要な利害関係者向けに、貴社の最新の環境イニシアチブを概説する60秒の持続可能性説明ビデオを開発します。ビジュアルスタイルは情報豊かで視覚的に魅力的であり、HeyGenのテンプレートとシーンを活用してデータを示し、複雑な持続可能性のトピックを簡素化します。
新入社員やグローバルチームを対象に、基本的なESGの実践とその日常的な影響を紹介する120秒の内部コミュニケーションビデオを作成します。このビデオは、親しみやすく励みになるビジュアルスタイルを採用し、HeyGenの多言語音声オーバーと字幕/キャプションを使用して、多様な視聴者にアクセス可能でプロフェッショナルなビデオを提供します。
部門長向けに、新しいコンプライアンス基準に焦点を当てた45秒のマイクロラーニングモジュールとしてESGプレゼンテーションビデオを設計します。このトレーニングビデオは、例を用いたダイナミックでインパクトのあるビジュアルスタイルが必要であり、HeyGenのスクリプトからのテキスト-ビデオ生成機能を使用して重要な更新を効率的に提供し、企業コミュニケーションを促進します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenが効果的なESGトレーニングビデオジェネレーターである理由は何ですか？
HeyGenは、魅力的なコンテンツとマイクロラーニングモジュールの作成を簡素化するため、効果的なESGトレーニングビデオジェネレーターです。私たちのAIビデオジェネレーターは、複雑な持続可能性のトピックを明確でプロフェッショナルなビデオに変換し、知識の保持を向上させます。
HeyGenは持続可能性コンテンツの作成にどのようなAI機能を提供しますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターと強力なテキスト-ビデオジェネレーターを含む高度なAI機能を提供し、プロフェッショナルなビデオを制作します。また、多言語の音声オーバーやカスタマイズ可能なシーンを統合して、環境メッセージを効果的に伝えることができます。
HeyGenは持続可能性イニシアチブのための広範な企業コミュニケーションを支援できますか？
もちろんです。HeyGenは、持続可能性イニシアチブやESG報告に関する企業コミュニケーションを強化するための理想的なAIビデオジェネレーターです。魅力的なコンテンツでプロフェッショナルなビデオを作成し、グローバルな視聴者や利害関係者と効果的に情報を共有し、つながることができます。
HeyGenは効率的な持続可能性説明ビデオの制作にどのように役立ちますか？
HeyGenは強力な持続可能性説明ジェネレーターとして機能し、従来のビデオ制作に必要な時間とリソースを大幅に削減します。多様なビデオテンプレートとAI駆動のツールを活用して、スクリプトを迅速にプロフェッショナルなビデオに変換し、複雑な環境影響の概念を明確にします。