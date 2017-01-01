インパクトのある報告のためのESGサステナビリティビデオジェネレーター
AIアバターを活用して、複雑なESGアイデアを魅力的で共有可能な動画に変換し、あなたの影響を効果的に伝えます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
特定の環境影響についての認識を高めるために、一般の人々を対象とした30秒のソーシャルメディア動画を作成してください。鮮やかでモダンなビジュアルとアップビートなオーディオスタイルを特徴としています。HeyGenのテンプレートとシーン、アスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、サステナビリティ動画を迅速にプラットフォーム全体に配信できます。
企業のカーボンフットプリント削減への取り組みを説明する45秒の情報動画を制作し、社内の従業員や将来の採用者に向けて、透明性のあるデータに基づいたビジュアルと落ち着いた安心感のある声で提示してください。HeyGenのスクリプトからのテキスト動画と字幕/キャプション機能を利用して、複雑なESGサステナビリティイニシアチブを明確に伝えます。
エコ意識の高い消費者向けに、新しいグリーンイノベーション製品を紹介する30秒のプロモーション動画をデザインしてください。未来的でインスパイアリングなビジュアルを、親しみやすいAIアバターが届けます。このAIサステナビリティビデオメーカーを使用すると、HeyGenのAIアバターと豊富なメディアライブラリ/ストックサポートで迅速にコンテンツを作成できます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてESGサステナビリティ動画の作成を簡素化しますか？
HeyGenは直感的なAIサステナビリティビデオメーカーとして、魅力的なサステナビリティ動画や企業サステナビリティレポート動画を迅速に制作できるようにします。私たちのAIビデオ生成プラットフォームはプロセスを簡素化し、すべてのESG報告ニーズに対してインパクトのあるストーリーテリングを可能にします。
HeyGenは複雑なESGアイデアを効果的に伝えるためにどのようなAI機能を提供していますか？
HeyGenは高度なAIアバター、テキストから動画への変換機能、ナレーション生成を活用して、複雑なESGコンセプトをわかりやすくします。これにより、環境への影響やサステナビリティ目標を多様なステークホルダーに対してプロフェッショナルな動画で明確かつ魅力的に伝えることができます。
HeyGenはさまざまなサステナビリティ動画でブランドの一貫性を維持するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレートとブランディングコントロールを提供し、ロゴやカラーの統合を含めて、サステナビリティ動画が企業のアイデンティティに完全に一致するようにします。これは、ブランドを反映した一貫したソーシャルメディア動画や社内トレーニング動画を作成するのに理想的です。
HeyGenはサステナブルな動画制作をどのように効率化しますか？
HeyGenは、広範なロケ撮影や従来の制作の複雑さを必要とせずに高品質な動画を生成できるプラットフォームを提供することで、サステナブルな動画制作を向上させます。AIビデオエージェントや包括的なメディアライブラリを含むAIビデオ生成技術により、効率的でESGに配慮した動画制作を可能にし、リソースと時間を節約します。