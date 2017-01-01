投資家や主要なステークホルダーを対象にした、企業の最新の環境成果を紹介する60秒の企業サステナビリティレポート動画を制作してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでデータ重視とし、アニメーション化されたチャートやグラフを使用し、HeyGenのボイスオーバー生成機能を活用して複雑なデータを効果的に簡素化する明確で権威あるナレーションを補完してください。

ビデオを生成