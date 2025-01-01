ESG報告ビデオジェネレーターで強力な持続可能性ストーリーを
リアルなAIアバターで持続可能性レポートのステークホルダーエンゲージメントと透明性を向上させましょう。
従業員と社内トレーニング部門向けに、2分間の社内トレーニングビデオを開発し、新しい企業の持続可能性イニシアチブを強調します。視覚と音声のスタイルは魅力的で教育的であり、複雑なトピックを説明するためにポジティブなトーンを使用します。このビデオは、HeyGenの豊富なビデオテンプレートと正確なナレーション生成を活用して、さまざまな部門で一貫したメッセージを確保し、ステークホルダーの関与を強化します。
環境団体と持続可能性の提唱者向けに、気候変動意識ビデオに焦点を当てた60秒のインパクトのあるビデオを作成します。視覚スタイルはダイナミックでインスパイアリングであり、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの関連するストック映像を特徴とし、インスパイアリングなサウンドトラックと明確な字幕/キャプションを補完して、幅広い一般視聴者に対するアクセシビリティと感情的な共鳴を最大化します。
マーケティングチームと企業コミュニケーション向けに、企業のESGコミュニケーションと透明性へのコミットメントを示す45秒の簡潔なソーシャルメディアコンテンツをデザインします。このビデオは、企業のアイデンティティを反映する強力なブランディングコントロールを備えたモダンでシェア可能な視覚スタイルを必要とし、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を活用して、さまざまなソーシャルプラットフォームに最適化し、最大のリーチとエンゲージメントを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAIを使用してESG報告ビデオの作成をどのように支援しますか？
HeyGenは高度なAIアバターとテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して、ESG報告ビデオの生成を簡素化します。ユーザーはスクリプトを魅力的なビデオに変換し、プロフェッショナルなナレーション生成と自動生成された字幕とキャプションを備え、持続可能性イニシアチブの包括的なコミュニケーションを確保します。
HeyGenは企業の持続可能性ビデオの制作を効率化できますか？
もちろんです。HeyGenはエンドツーエンドのビデオ生成プラットフォームを提供し、使いやすいビデオテンプレートとプロンプトネイティブなビデオ作成を通じて、企業の持続可能性ビデオを迅速に作成できます。このアプローチはワークフローを自動化し、さまざまなステークホルダー向けに高品質なコンテンツを効率的に制作するのに役立ちます。
ESGコミュニケーションビデオにはどのようなブランディングコントロールがありますか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、企業のロゴ、色、および特定の視覚要素をESGコミュニケーションビデオに統合できます。これにより、すべてのソーシャルメディアコンテンツと社内コミュニケーションで一貫性が確保され、ステークホルダーのエンゲージメントが強化されます。
AIアバターとデータビジュアライゼーションはESG開示をどのように強化しますか？
HeyGenのAIアバターは複雑な情報を効果的に提示し、ESG開示をよりアクセスしやすく魅力的にします。データビジュアライゼーションの機能と組み合わせることで、持続可能性レポートの透明性と明確さが向上し、データ駆動の洞察を動的に伝えることができます。