ESGレポートビデオメーカー: サステナビリティストーリーを簡素化

複雑なESGデータを直感的なスクリプトからのテキストビデオ生成を使用して、魅力的なビデオに簡単に変換します。

あなたの組織の最新のESGレポートを説明する45秒の魅力的なビデオを作成し、企業の経営者やステークホルダーをターゲットに、プロフェッショナルでクリーン、インフォグラフィックを多用したビジュアルスタイルと権威あるナレーションを組み合わせてください。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、サステナビリティストーリーを簡素化し、AIアバターを使用して主要なデータポイントを提示します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ソーシャルメディアのフォロワーや一般の人々に向けて、あなたの会社のコミュニティエンゲージメントの取り組みを紹介する30秒のインスパイアリングなビデオを制作し、ドキュメンタリースタイルのビジュアルと高揚感のある背景音楽を組み合わせてください。HeyGenのアスペクト比のリサイズ機能と事前にデザインされたテンプレートとシーンを活用して、魅力的なESGソーシャルメディアコンテンツを生成します。
サンプルプロンプト2
従業員や内部チーム向けに、新しいサステナビリティ目標と成果を明確に説明する60秒の簡潔な内部コミュニケーションビデオを開発し、アニメーションと実写を組み合わせた教育的なビジュアルスタイルで、励ましと情報を提供するナレーションを添えます。HeyGenのナレーション生成と字幕/キャプションを活用して、内部ESGコミュニケーションを強化します。
サンプルプロンプト3
環境団体、潜在的なパートナー、投資家向けに、あなたのグリーンイノベーションプロジェクトと気候変動への取り組みを強調する50秒のダイナミックなビデオを作成し、環境への影響と解決策を示す先進的なビジュアルスタイルで、希望に満ちたダイナミックな音楽とプロフェッショナルなナレーションをバックにします。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートとAIアバターを統合して、サステナビリティストーリーを効果的に伝えます。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ESGレポートビデオメーカーの使い方

複雑な企業のサステナビリティデータを、ステークホルダーに響く魅力的で視覚的に訴えるビデオに簡単に変換し、サステナビリティストーリーを簡素化します。

1
Step 1
ESGナラティブを作成
スクリプトの作成から始めます。スクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、サステナビリティデータを魅力的なビジュアルに簡単に変換します。
2
Step 2
魅力的なテンプレートを選択
事前にデザインされたテンプレートのライブラリから選び、ESGレポートビデオを迅速に構築し、メッセージを効果的に伝えます。
3
Step 3
AIアバターを統合
AIアバターを選択しカスタマイズして、サステナビリティストーリーを語るビデオを強化し、個人的なタッチを加えます。
4
Step 4
ブランディングを適用してエクスポート
企業のブランディングコントロールを適用して視覚的一貫性を確保し、完成したビデオを配信用にエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ビジュアルストーリーテリングでサステナビリティの影響を伝える

.

企業のサステナビリティレポートビデオを作成し、ESGストーリーを効果的に伝え、行動を促し、ステークホルダーへのコミットメントを示します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして企業のサステナビリティレポートビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenはAIを活用したプラットフォームを通じて、企業のサステナビリティレポートビデオの制作を革新します。コード不要のソリューションにより、スクリプトを魅力的なビジュアルストーリーに簡単に変換し、ステークホルダーにサステナビリティストーリーを伝えるプロセスを大幅に簡素化します。

HeyGenはESGレポートのビジュアルストーリーテリングを強化できますか？

もちろんです。HeyGenはカスタマイズ可能なAIアバターや動的なデータビジュアライゼーションなどの機能を通じて、ESGレポートのためのインパクトのあるビジュアルストーリーテリングを作成する力をユーザーに与えます。環境、社会、ガバナンスの取り組みを効果的に伝える魅力的な物語を作成できます。

HeyGenを使用して年次報告以外にどのようなサステナビリティビデオを作成できますか？

HeyGenは多様なサステナビリティビデオに対応しており、ESGソーシャルメディアコンテンツの生成、内部ESGコミュニケーションの強化、気候変動意識向上ビデオの開発が可能です。プラットフォームを活用して、企業のサステナビリティメッセージを多様なオーディエンスに届けることができます。

HeyGenはESGレポートビデオのブランディングコントロールを提供しますか？

はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ESGレポートビデオが一貫したプロフェッショナルなブランドアイデンティティを維持できるようにします。事前にデザインされたテンプレートを利用して、会社のロゴ、色、フォントを簡単に適用し、ブランドガイドラインに完全に一致するインパクトのあるビジュアルコンテンツを作成できます。