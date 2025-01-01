エスカレーショントレーニングジェネレーター: デエスカレーションスキルを構築

リアルなデエスカレーショントレーニングとAIロールプレイツールを、動的なAIアバターで即時フィードバックを得られるように作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
高ストレスの顧客対応業務に従事する従業員を対象にした、実践的な"デエスカレーショントレーニング"に焦点を当てた90秒の鮮やかな指導ビデオを開発してください。ビジュアルとオーディオのスタイルはダイナミックでシナリオベースであり、挑戦的な顧客とのやり取りの現実的なシミュレーションを提示し、明確な指導的な音声キューと画面上のガイダンスを提供します。HeyGenの洗練された"AIアバター"が多様な顧客のペルソナを演じ、真実味のある学習体験を提供する方法を示してください。
サンプルプロンプト2
HRプロフェッショナルやチームリーダーを対象にした、"AIロールプレイツール"を活用してチーム内で"紛争解決スキル"を育成する方法を効果的に示す2分間の魅力的なビデオを制作してください。インタラクティブなビジュアルスタイルを採用し、プロフェッショナルでありながら親しみやすいAIボイスを使用して、一般的な職場の紛争と最適な対応を視聴者に案内します。HeyGenの"テンプレートとシーン"を使用してシナリオをカスタマイズし、関連性のある影響力のあるトレーニングを作成する方法を強調してください。
サンプルプロンプト3
テクニカルサポートスペシャリストやITトレーナー向けに、"没入型学習体験"における"即時フィードバック"の重要性を説明する75秒の簡潔なビデオを設計してください。ビジュアルスタイルはモダンで洗練されており、アニメーションインフォグラフィックスと画面録画を使用してシステムの応答を示し、自信に満ちた情報豊富なナレーターが伴います。HeyGenの高度な"ボイスオーバー生成"機能を活用して、トレーニングモジュール内で正確でコンテキストに応じたフィードバックを提供する方法を紹介してください。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

エスカレーショントレーニングジェネレーターの仕組み

動的なデエスカレーショントレーニングビデオを迅速かつ効率的に生成します。リアルなシナリオとAIを活用したツールで、チームの紛争解決スキルを強化します。

1
Step 1
テンプレートでシナリオを作成
危機エスカレーションビデオテンプレートを選択するか、ゼロから始めます。トレーニングスクリプトを簡単に入力し、スクリプトからのテキスト-ビデオ機能がドラフトビデオに変換します。
2
Step 2
ロールプレイ用のAIアバターを選択
シナリオの参加者を表現するために、多様なAIアバターから選択します。これらのAIアバターは効果的なAIロールプレイツールとして機能し、トレーニングのための動的なインタラクションを可能にします。
3
Step 3
ダイアログを洗練しブランディングを追加
ボイスオーバー生成を使用して、自然な響きのダイアログでビデオを強化します。組織のロゴや色を含むブランディングコントロールを適用し、紛争解決スキルを強化するプロフェッショナルなコンテンツを作成します。
4
Step 4
没入型学習のためにエクスポート
トレーニングビデオが完成したら、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォームに対応させます。これらのビデオを展開して、チームに没入型学習体験を提供します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なトレーニングシナリオを簡素化

複雑なデエスカレーションプロトコルを明確にし、AIを活用したビデオを通じてカスタム評価テンプレートを作成し、学習成果を向上させます。

よくある質問

HeyGenのAIを活用したビデオツールは、どのようにトレーニングとコミュニケーションを向上させますか？

HeyGenは高度な"AIを活用したビデオツール"とリアルな"AIアバター"を活用して、スクリプトを魅力的な"AIトレーニングビデオ"に変換します。この機能により、コンテンツの作成が効率化され、さまざまなテーマでの学習がより効率的でアクセスしやすくなります。

HeyGenはAIトレーニングビデオの多言語サポートを提供していますか？

はい、HeyGenは包括的な"多言語サポート"を提供しており、グローバルなオーディエンス向けに"AIトレーニングビデオ"を簡単に作成できます。プラットフォームの組み込みのテキストからビデオへのジェネレーターは、さまざまな言語をシームレスに統合し、広範なリーチを実現します。

HeyGenはAIコール分析のカスタム評価テンプレートをサポートしていますか？

HeyGenは"AIコール評価とQA自動化"のための強力な機能を提供しています。ユーザーは"カスタム評価テンプレート"を利用して、コールパフォーマンスを効率的に分析し、トレーニングプログラム内で一貫した品質とフィードバックを確保できます。

HeyGenはトレーニングのためのリアルなシミュレーションを作成するのに最適な理由は何ですか？

HeyGenのプラットフォームは、"AIロールプレイツール"やカスタマイズ可能なテンプレート、"危機エスカレーションビデオテンプレート"などの機能を提供し、非常に"リアルなシミュレーション"を作成できます。これにより、実際のシナリオに備えた没入型学習体験が可能になります。