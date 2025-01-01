エルゴノミックトレーニングパスウェイビデオメーカー：魅力的なコースを作成

リアルなAIアバターを使用したダイナミックなビデオで従業員のトレーニングを強化し、怪我を防止し、複雑なエルゴノミックコンセプトを理解しやすくします。

サンプルプロンプト1
安全管理者と従業員を対象にした60秒の公共サービスアナウンスメントを制作し、重大な怪我の予防技術と職場の安全プロトコルを強調します。このビデオは、明確で直接的かつ魅力的なビジュアルとオーディオスタイルを採用し、HeyGenの高度な「AIアバター」を使用して多様な労働力を表現し、重要な安全メッセージを伝えます。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスオーナーとトレーニングコーディネーター向けに、包括的なエルゴノミックトレーニングコースの利点を強調する30秒のプロモーションビデオを作成します。このビデオは、テンポが速く、力強く、アップビートなバックグラウンドミュージックを使用し、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用してコンテンツを簡単に変換する方法を示します。
サンプルプロンプト3
教育者とチームリーダー向けに、職場学習への革新的なアプローチに焦点を当てた40秒のチュートリアルを開発します。魅力的で現代的で理解しやすいビジュアルスタイルを採用し、明確なナレーションと説明的なビジュアルを使用して、HeyGenの豊富な「メディアライブラリ/ストックサポート」がどのようにビデオコンテンツを充実させるかを示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

エルゴノミックトレーニングパスウェイビデオメーカーの使い方

職場学習と安全性を向上させるために設計されたAIを使用して、魅力的で情報豊かなエルゴノミックトレーニングビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
エルゴノミックトレーニングの内容をエディターに直接貼り付けて開始します。私たちのプラットフォームは、スクリプトからのテキストビデオを使用して、テキストを瞬時にダイナミックなビデオナラティブに変換し、プロフェッショナルトレーニングビデオに最適です。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
エルゴノミックレッスンを伝えるために、多様なAIアバターライブラリから選択します。これらのAIアバターは自然で魅力的な存在感を提供し、怪我の予防のような複雑なトピックを従業員にとってよりアクセスしやすくします。
3
Step 3
ビジュアルとシーンを追加
メディアライブラリから関連するビジュアルとアニメーションを使用してビデオを強化します。「テンプレートとシーン」を活用して、職場の安全プロトコルを教えるための完璧なコンテキストを設定し、視覚的に豊かな学習体験を保証します。
4
Step 4
生成して共有
ワンクリックで完全なエルゴノミックトレーニングビデオを作成します。私たちのエンドツーエンドビデオ生成プロセスは、コンテンツが即座に従業員トレーニングに使用できるようにし、職場学習と新入社員のオンボーディングを効果的に改善します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

従業員トレーニングのエンゲージメントを向上

ダイナミックなAI駆動のビデオコンテンツを活用して、エルゴノミックトレーニングパスウェイと職場学習における知識の保持と参加を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なエルゴノミックトレーニングビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、スクリプトを「エルゴノミックトレーニングビデオ」に変換する「AI駆動のビデオメーカー」技術を提供します。私たちのプラットフォームでは、多様な「AIアバター」を選択し、「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用して、プロフェッショナルな「ビジュアルとアニメーション」で「従業員トレーニング」を強化できます。

HeyGenは職場学習のための完全なエンドツーエンドビデオ生成を提供できますか？

もちろんです。HeyGenは、「新入社員のオンボーディング」から「職場の安全プロトコル」まで、すべての「職場学習」ニーズに対応する「エンドツーエンドビデオ生成」を提供します。「テンプレートとシーン」および「ブランディングコントロール」を活用して、「プロフェッショナルトレーニングビデオ」が一貫性を持ち、効果的であることを保証します。

HeyGenが効果的なエルゴノミックエクセレンスビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenは、「怪我の予防」に重要な「プロフェッショナルトレーニングビデオ」を作成するためのツールを提供することで、「エルゴノミックエクセレンスビデオメーカー」として際立っています。「テンプレートとシーン」およびカスタマイズ可能な「AIアバター」を使用して、特定の「エルゴノミックトレーニングコース」に共鳴するコンテンツを作成できます。

HeyGenを使用して包括的なエルゴノミックトレーニングコースをどのくらい早く生成できますか？

HeyGenの「AI駆動のビデオメーカー」は、「エルゴノミックトレーニングコース」の制作を大幅に加速します。「スクリプトからのテキストビデオ」や「プロンプトネイティブビデオ作成」などの機能を使用して、高品質な「プロフェッショナルトレーニングビデオ」を迅速に制作し、重要な情報を効率的に伝えることができます。