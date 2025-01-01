エルゴノミクス探索ビデオメーカー：職場の安全性を向上

データ駆動型のエルゴノミクス評価を迅速に作成し、高度なAIアバターを使用して職場の怪我を減らします。

236/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
HRマネージャーや企業トレーナー向けに90秒のビデオを開発し、「AIアバター」を「エルゴノミクストレーニングビデオ」に組み込むことの大きな利点を説明します。ビジュアルスタイルは、未来的なタッチを加えた魅力的でプロフェッショナルなもので、親しみやすく情報豊かな声で補完されます。HeyGenの「AIアバター」がさまざまなシナリオで一貫性のあるアクセス可能なトレーニングコンテンツをどのように作成できるかを強調します。
サンプルプロンプト2
中小企業のオーナー向けに45秒のビデオを制作し、「AIビデオメーカー」を使用した「エルゴノミクス評価」の簡素化されたプロセスを示します。ビジュアルとオーディオスタイルは、使いやすさを示すクイックカット、アップビートなバックグラウンドミュージック、明確で簡潔なナレーションでダイナミックにします。HeyGenの「テンプレートとシーン」がプロフェッショナルな評価サマリーの作成をどのように簡素化するかを強調します。
サンプルプロンプト3
シニアマネジメントやコンプライアンスオフィサー向けに2分間のビデオを作成し、「データ駆動型の意思決定」がビデオ分析を通じて「職場の安全」成果をどのように向上させるかに焦点を当てます。ビジュアルアプローチは、インフォグラフィックやデータインサイトの画面録画を取り入れた真剣で非常に情報豊かなもので、プロフェッショナルで安心感のある声でサポートされます。HeyGenの「ボイスオーバー生成」が複雑な安全性指標を明確に伝える力を示します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

エルゴノミクス探索ビデオメーカーの使い方

AIビデオメーカーを使用して、職場の安全性を向上させ、データ駆動型の意思決定を促進する魅力的なエルゴノミクス評価ビデオを迅速に作成します。

1
Step 1
エルゴノミクススクリプトを作成
プラットフォームに直接スクリプトやキーポイントを入力することから始めます。高度なスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能が、テキストを魅力的な対話に変換し、AIビデオメーカーのビデオ作成プロセスを簡素化します。
2
Step 2
バーチャルプレゼンターを選択
ブランドを代表し、メッセージを伝えるために多様なAIアバターから選択します。これらのアバターは、特定のエルゴノミクス評価を視覚的に案内したり、適切な技術を示したりするのに最適です。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを組み込む
関連するビジュアルを統合し、ブランディングコントロールを適用して洗練された外観を実現することで、コンテンツを充実させます。これにより、職場のエルゴノミクストレーニングにおいてプロフェッショナルで一貫性があり、影響力のあるビデオが確保されます。
4
Step 4
最終ビデオをエクスポート
自動生成された字幕/キャプションでビデオを仕上げ、簡単にエクスポートします。職場の安全性の実践を効果的に伝え、データ駆動型の意思決定をサポートするためにコンテンツを配信します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

職場の安全トレーニングのエンゲージメントを向上

.

AIアバターと魅力的なビジュアルを活用して、学習者のエンゲージメントと保持を大幅に向上させる魅力的なエルゴノミクスビデオを作成します。

background image

よくある質問

HeyGenのAIビデオメーカーはエルゴノミクス探索ビデオの作成をどのように強化しますか？

HeyGenの強力なAIビデオメーカーは、スクリプトを魅力的なコンテンツに変換することで、エルゴノミクス探索ビデオの制作を効率化します。AIアバターとスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオを活用して、エルゴノミクス評価や職場の安全性のための資料を効率的に作成できます。

HeyGenが職場のエルゴノミクスコンテンツの開発に理想的な技術的特徴は何ですか？

HeyGenは、リアルなAIアバターや強力なスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能などの高度な技術的能力を提供し、複雑な職場のエルゴノミクス原則を明確に表現します。これらのツールは、広範な制作経験を必要とせずに正確なエルゴノミクストレーニングビデオを生成するために重要です。

HeyGenは企業がプロフェッショナルなエルゴノミクストレーニングビデオを効率的に作成するのを助けることができますか？

もちろんです。HeyGenは、さまざまなテンプレートとシーン、包括的なメディアライブラリを使用して、企業がプロフェッショナルなエルゴノミクストレーニングビデオを迅速に制作することを可能にします。これにより、職場の安全性を促進し、筋骨格系障害を減少させるためのコンテンツ作成が加速されます。

HeyGenはすべてのエルゴノミクス評価と安全ビデオでブランドの一貫性をどのように確保しますか？

HeyGenは、会社のロゴ、特定の色、フォントをすべてのエルゴノミクス評価と職場の安全ビデオに統合するための重要なブランディングコントロールを提供します。これにより、職場のエルゴノミクスへの取り組みを強化する一貫性のあるプロフェッショナルな外観が確保されます。