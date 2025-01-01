健康と安全のためのエルゴノミクス卓越性ビデオメーカー

ダイナミックなAIアバターで従業員トレーニングを効率化し、職場の健康を促進します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新入社員や職場の安全管理者向けに、最適な職場エルゴノミクスのための正しい姿勢と作業環境の設定を詳述する90秒の指導ビデオを開発してください。このビデオは、フレンドリーで情報豊富なビジュアルスタイルを採用し、画面上のテキストで重要なポイントを強調し、HeyGenのAIアバターを使用してアクションを示し、字幕/キャプションを組み込んでアクセシビリティを確保し、多様なチーム全体での包括的な理解を保証します。
サンプルプロンプト2
安全担当者やチームリーダー向けに、特定の職場安全プロトコルを実施して怪我の予防リスクを最小限に抑えるための2分間の包括的なガイドを制作してください。このビデオは、詳細なステップバイステップのビジュアルアプローチを採用し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからのアニメーション図や実例を統合することができます。落ち着いた権威ある声が各プロトコルを視聴者に案内し、HeyGenのテンプレートとシーンを効果的に活用して一貫したプロフェッショナルなブランドイメージを維持します。
サンプルプロンプト3
マーケティング専門家やビジネスオーナーを対象に、HeyGenがどのようにしてエルゴノミクスウェルネスビデオメーカーシリーズを簡単に作成できるかを紹介する45秒のダイナミックなプロモーションビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルはモダンでエネルギッシュであり、多様なオフィス環境間のクイックカットとアップビートなバックグラウンドミュージックを特徴とし、HeyGenのAIアバターを使用してさまざまな役割を表現します。このビデオは、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を示し、異なるプラットフォームにコンテンツを簡単に適応させる方法を強調します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

エルゴノミクス卓越性ビデオメーカーの使い方

エルゴノミクスの卓越性のための影響力のあるビデオを作成します。職場の健康と怪我の予防について、プロフェッショナルでAIを活用したトレーニングで従業員を教育します。

1
Step 1
スクリプトを作成
職場のエルゴノミクスと怪我の予防に関する詳細なスクリプトをテキストからビデオへの機能に貼り付けて、ビデオコンテンツの生成を開始します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターのライブラリから選択し、画面上のプレゼンターとして機能させ、エルゴノミクストレーニングメッセージを一貫して魅力的に伝えます。
3
Step 3
ブランディングコントロールを適用
会社のロゴやカラーなどのブランディングコントロールを統合し、ビデオをカスタマイズしてトレーニング全体で組織のアイデンティティを強化します。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、完成したエルゴノミクス卓越性ビデオをさまざまなプラットフォームに最適な形式でダウンロードし、従業員と共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

職場の健康プロトコルを明確化

複雑な職場の健康と安全プロトコルを理解しやすいビデオコンテンツに分解します。

よくある質問

HeyGenはAIを使ってどのようにビデオ制作を簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIビデオメーカーを使用してテキストを洗練されたビデオに変換します。スクリプトを入力するだけで、HeyGenのエンドツーエンドのビデオ生成システムがAIアバターとボイスオーバーを含むプロフェッショナルなコンテンツを作成し、制作プロセス全体を効率化します。

HeyGenはビデオブランディングのためにどのようなカスタマイズオプションを提供していますか？

HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーをビデオに直接組み込むことが容易です。また、さまざまなテンプレートとシーンを活用し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、異なるプラットフォームに合わせてコンテンツを調整できます。

HeyGenでリアルなAIアバターとボイスオーバーを作成できますか？

はい、HeyGenは非常にリアルなAIアバターを作成し、メッセージを本物らしく伝えることができます。高度なボイスオーバー生成と自動字幕/キャプションと組み合わせることで、HeyGenはビデオコンテンツを魅力的で幅広い視聴者にアクセス可能にします。

HeyGenのテキストからビデオへのプロセスはどれほど効率的ですか？

HeyGenはスクリプトからのテキストからビデオへの機能を通じてビデオ作成を効率化します。プロンプトネイティブのビデオ作成を活用し、AIビデオメーカーはアイデアを迅速に高品質なビジュアルコンテンツに変換し、従来の方法と比較して時間とリソースを大幅に節約します。