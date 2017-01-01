簡単なガイドのための機器チュートリアルビデオジェネレーター
スクリプトからのテキストを使用してハウツービデオを簡単に作成し、トレーニングを簡素化します。
一般的な家庭所有者が経験する軽微な技術的問題を対象に、スマートサーモスタットの一般的なトラブルシューティングを扱う45秒の指導ビデオを開発してください。このビデオは、注釈付きのステップと落ち着いた情報提供のナレーションを備えた明確で直接的なビジュアルを特徴とし、理解を助けるために字幕/キャプションを強化します。スクリプトからのテキストをビデオに変換して、詳細なガイドから効率的にナレーションを生成します。
DIY愛好家や新しいワークショップ研修生を対象に、コンパクトなワークショップドリルプレスの安全な操作と主要な機能を詳細に説明する90秒の製品ビデオメーカーのデモンストレーションを想像してください。ビジュアルスタイルは詳細で、複数の角度と明確なオンスクリーンテキストオーバーレイを備え、真剣でありながら親しみやすいナレーションでサポートされます。HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用してBロール映像を取り入れ、さまざまなテンプレートとシーンを活用してチュートリアルを効果的に構成します。
家庭料理人が実用的なアドバイスを求めていることを意図して、スタンドミキサーの寿命を延ばすためのクイックメンテナンステクニックを提供する30秒の簡潔なハウツービデオを設計してください。ビジュアルの美学は暖かく魅力的で、スプリットスクリーンやインフォグラフィックの感覚を使用し、陽気で簡潔なナレーションを組み合わせます。HeyGenのAIアバターを活用して一貫したプレゼンターを確保し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに最適化されたビデオを確保します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして指導ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは直感的なAIビデオメーカーとして機能し、ユーザーがスクリプトをプロフェッショナルな指導ビデオに効率的に変換できるようにします。ドラッグアンドドロップエディターやすぐに使えるビデオテンプレートなどの機能により、トレーニングの作成を大幅に簡素化します。
テキストとAIアバターだけで機器チュートリアルビデオを生成できますか？
もちろんです。HeyGenを使用すると、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、魅力的な機器チュートリアルビデオを生成できます。スクリプトを入力し、AIアバターを選択するだけで、AI生成のナレーションと自動字幕付きのプロフェッショナルなビデオを作成します。
HeyGenは製品ビデオのカスタマイズにどのような機能を提供しますか？
HeyGenは、視覚素材の豊富なメディアライブラリやブランドコントロールを提供し、会社の美学を維持しながら製品ビデオをカスタマイズするための強力な機能を提供します。視覚素材を簡単に選択し、ブランドを適用し、ビデオエディターを使用してコンテンツを洗練し、効果的な製品ショーケースを作成できます。
HeyGenを使用して高品質のハウツービデオをどのくらい早く作成、編集、共有できますか？
HeyGenは、ユーザーが高品質のハウツービデオを迅速に作成、編集、エクスポート、共有できるようにします。プラットフォームは、スクリプトの作成からビデオの最終化までのプロセスを合理化し、さまざまなプラットフォームに対応したアスペクト比のリサイズなどの機能を備え、効率的なビデオドキュメンテーションを確保します。