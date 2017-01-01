新しい工場従業員向けに、最新の産業機械の安全で正しい操作方法を示す90秒の指導ビデオを作成してください。HeyGenのAIアバターを明確なプレゼンターとして活用し、プロフェッショナルなテンプレートとシーンを使用して一貫した外観を保ちます。ビデオは、明確なステップバイステップのビジュアルスタイルと自信に満ちたAIのナレーションを備え、効果的な従業員のオンボーディングを確保するための機器トレーニングビデオメーカーを使用します。

