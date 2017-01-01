機器トレーニングビデオメーカー: 魅力的なチュートリアルを迅速に作成

AIアバターを使用してプロフェッショナルなトレーニングビデオを簡単に作成し、従業員のオンボーディングと知識共有を促進します。

新しい工場従業員向けに、最新の産業機械の安全で正しい操作方法を示す90秒の指導ビデオを作成してください。HeyGenのAIアバターを明確なプレゼンターとして活用し、プロフェッショナルなテンプレートとシーンを使用して一貫した外観を保ちます。ビデオは、明確なステップバイステップのビジュアルスタイルと自信に満ちたAIのナレーションを備え、効果的な従業員のオンボーディングを確保するための機器トレーニングビデオメーカーを使用します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
経験豊富なフィールド技術者を対象に、専門機器の一般的な電気システムエラーの診断と解決方法を示す2分間の技術チュートリアルビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは、各ステップの正確なクローズアップデモンストレーションを特徴とし、複雑な技術用語の詳細な字幕/キャプションで補強され、メディアライブラリからの関連するストックメディアでサポートされ、貴重な技術トレーニングビデオを作成します。
サンプルプロンプト2
現在の機器ユーザー向けに、60秒の魅力的なコンテンツ作成ビデオを制作し、新しい効率機能または高度なメンテナンスのベストプラクティスを紹介します。ビデオは動的で情報豊かであり、スクリプトからのテキストからビデオへの効率的な構築が可能で、さまざまな内部コミュニケーションプラットフォームで重要な知識をシームレスに共有するために簡単にアスペクト比を変更してエクスポートできるように設計されています。
サンプルプロンプト3
すべての機器オペレーター向けに、シフトを開始する前の重要な日常の事前操作チェックに焦点を当てた30秒の迅速な安全リマインダーを作成します。ビジュアルスタイルは、迅速なカットと明確なビジュアルキューを備え、メディアライブラリからの多様なストックメディアを利用して潜在的な危険を強調し、音声生成を通じて生成された直接的で権威あるナレーションを特徴とし、重要な安全手順のトレーニングビデオを効果的に作成します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

機器トレーニングビデオメーカーの使い方

プロフェッショナルで魅力的な機器トレーニングビデオを簡単に作成し、従業員のオンボーディングを強化し、組織内で効率的な知識共有を促進します。

1
Step 1
テンプレートを選択
さまざまな事前デザインされたテンプレートから選択してビデオ構造を迅速に設定するか、白紙のキャンバスからプロジェクトをゼロから構築します。
2
Step 2
コンテンツを追加
スクリプトを入力し、高品質のメディアでビデオを強化します。リアルなAIアバターを組み込んで指示を提示し、複雑な情報を視聴者にとって理解しやすくします。
3
Step 3
ナレーションを生成
高度なAIナレーションを活用してトレーニング資料をナレーションします。多様な声と言語から選択し、技術トレーニングビデオに明確で一貫したプロフェッショナルな音声を提供します。
4
Step 4
ビデオを制作
包括的なトレーニングビデオを確認し、最終調整を行います。その後、完成したトレーニングビデオをエクスポートし、従業員のオンボーディングや技術チュートリアルにすぐに使用できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

技術トレーニングを簡素化

AI生成のトレーニングビデオを通じて、複雑な機器操作や技術手順を簡単に説明します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なトレーニングビデオの作成を支援しますか？

HeyGenはAIアバターとAIナレーションを活用して、魅力的なトレーニングビデオの作成プロセスを簡素化します。カスタマイズ可能なテンプレートを利用して、従業員のオンボーディングや知識共有のためにプロフェッショナルな品質のコンテンツを迅速に制作できます。

HeyGenはトレーニングビデオでブランドの一貫性を確保するためにどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、トレーニングビデオに会社のロゴや色を直接組み込むことができます。これにより、すべての技術チュートリアルや機器トレーニングビデオがブランドアイデンティティと完全に一致し、ブランドの視覚的な一貫性を保つのに役立ちます。

HeyGenは複雑な技術チュートリアルのビデオ制作プロセスをどのように簡素化しますか？

もちろん、HeyGenはスクリプトからのテキストからビデオへの変換やAIナレーション生成などの機能を通じて技術チュートリアルのビデオ制作を簡素化します。また、字幕やキャプションを追加し、さまざまなプラットフォーム向けにビデオを簡単にリサイズできるため、知識共有がよりアクセスしやすくなります。

AIアバターとテンプレートは機器トレーニングビデオメーカーの能力をどのように向上させますか？

HeyGenのAIアバターは、カメラや俳優を必要とせずに、機器トレーニングビデオに一貫したプロフェッショナルな画面上の存在感を提供します。事前にデザインされたテンプレートと組み合わせることで、高品質な指導コンテンツを迅速に制作でき、HeyGenは効果的な機器トレーニングビデオメーカーとなります。