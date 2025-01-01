機器操作ビデオメーカー：AIでトレーニングを簡素化

高度なテキストからビデオへの機能で、スクリプトを魅力的な機器トレーニングビデオに変換します。

サンプルプロンプト1
特定の機器の高度な診断について、経験豊富なフィールドサービスエンジニアが迅速に復習できる90秒のハウツービデオを開発してください。ビジュアルスタイルは魅力的でダイナミックであり、HeyGenのスクリプトからのテキスト生成機能を使用して生成された画面上のテキストハイライトを特徴とし、親しみやすく簡潔な指導トーンで補完されます。
サンプルプロンプト2
多様な言語背景を持つグローバルな製造チームを対象に、重機の重要な安全プロトコルを説明する2分間のトレーニングビデオを制作してください。このビデオは、機器の動作中の鮮明な映像を含む詳細な説明ビジュアルが必要であり、HeyGenの字幕/キャプションによる多言語対応と明確で落ち着いた音声配信で完全にサポートされます。
サンプルプロンプト3
最新の産業機器を評価する見込み顧客向けに、革新的な機能と操作上の利点に焦点を当てた45秒の製品デモンストレーションビデオを作成してください。ビデオのビジュアルとオーディオスタイルは洗練されており、ダイナミックなトランジションとアップビートなバックグラウンドミュージックを組み込み、HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを効果的に利用してプロフェッショナルなプレゼンテーションを行います。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

機器操作ビデオメーカーの使い方

機器操作のためのプロフェッショナルで魅力的な指導ビデオを迅速かつ効率的に作成し、明確さとトレーニングの効果を向上させます。

Step 1
ビデオスクリプトを作成
まず、操作手順をアウトライン化します。私たちのプラットフォームは、ビデオスクリプトを使用して初期ドラフトを自動生成し、時間と労力を節約します。
Step 2
AIプレゼンターとビジュアルを選択
ガイドをナレーションするために多様なAIアバターから選択し、メディアライブラリや豊富なストックコレクションから関連する映像や画像を簡単に追加します。
Step 3
ナレーションとキャプションを追加
さまざまな言語で自然な音声のナレーションを生成し、複雑な手順を明確に伝え、グローバルなアクセスと理解を確保します。
Step 4
ブランディングをカスタマイズしてエクスポート
ロゴや色などの会社のブランディングコントロールを適用します。その後、希望のアスペクト比で高品質の機器操作ビデオをエクスポートし、シームレスに配信します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なハウツー＆デモビデオを作成

機器のハウツービデオや製品デモンストレーションビデオを迅速に生成し、複雑な操作をより広く理解できるように簡素化します。

よくある質問

HeyGenはAIを使用して複雑な機器操作ビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIを活用して、テキストスクリプトをプロフェッショナルな機器操作ビデオに変換します。AIアバターとAIナレーションを利用して複雑なプロセスを明確に説明し、ビデオ制作のワークフローを大幅に効率化し、技術的な詳細を効果的に伝えます。

HeyGenは機器使用の効果的なトレーニングビデオを作成するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは機器使用のための魅力的な指導ビデオを制作するために設計されたAIビデオメーカーです。カスタマイズ可能なテンプレートと字幕/キャプションを追加する機能を備えており、チーム全体の運用効率を向上させる一貫した高品質のトレーニングコンテンツを作成できます。

HeyGenにはプロフェッショナルな製品デモンストレーションビデオのためのどのようなブランディングコントロールがありますか？

HeyGenは、製品デモンストレーションビデオがブランドアイデンティティに合致するように包括的なブランディングコントロールを提供します。ロゴを簡単に組み込み、カラースキームを調整し、カスタマイズ可能なテンプレートから選択して、すべてのビデオでプロフェッショナルで一貫したビジュアルプレゼンスを維持できます。

HeyGenはグローバルな視聴者向けに多言語の機器トレーニングビデオを作成することをサポートしていますか？

はい、HeyGenは機器トレーニングビデオのための強力な多言語サポートを提供します。さまざまな言語でAIナレーションを生成し、自動的に字幕/キャプションを追加することで、多様でグローバルな視聴者に対して運用指示を簡単にアクセス可能にします。