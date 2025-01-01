機器オンボーディングビデオメーカーで効率を向上
AI生成のナレーションでプロフェッショナルなトレーニングビデオやステップバイステップのユーザーガイドを簡単に作成。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
HR部門を対象とした45秒の社員オンボーディングビデオを作成し、新入社員のための効率的なトレーニングの利点を紹介します。このビデオは、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを利用してプロフェッショナルな外観を持ち、社員オンボーディングビデオの作成プロセスを直感的で視覚的に魅力的にする、魅力的で親しみやすいビジュアルスタイルが必要です。
既存のスタッフが更新された安全プロトコルを再確認するための60秒のトレーニングビデオを開発します。このビデオは、詳細で情報豊かなビジュアルスタイルを維持し、すべての重要な指示が明確に伝えられるようにします。HeyGenの字幕/キャプション機能を実装して理解を深め、プロフェッショナルなビデオコンテンツを誰にでもアクセス可能にします。
新しいソフトウェア製品を学ぶエンドユーザー向けの30秒のハウツービデオを想像し、特定の機能に焦点を当てます。このビデオは、HeyGenのAIアバターを活用してアクションをスムーズに示し、ユーザーを効果的にガイドする魅力的なAI生成のビデオドキュメントを作成する、現代的なステップバイステップのビジュアルアプローチを提示する必要があります。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは社員オンボーディングビデオやトレーニングコンテンツの作成をどのように強化しますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートとAI生成のナレーションを活用して、社員オンボーディングやトレーニング用のビデオを簡単に自動生成できます。これにより、新入社員にとって効率的で非常に魅力的なプロフェッショナルなビデオコンテンツが保証されます。
HeyGenはビデオドキュメント生成のためにどのようなクリエイティブなカスタマイズオプションを提供しますか？
HeyGenは、プロフェッショナルなアニメーションキャラクターとAI生成のナレーションを使用してAI生成のビデオドキュメントを作成するための完全なカスタマイズ機能を提供します。ブランドの一貫性を維持し、ユニークなコンテンツを簡単に作成するために、あらゆる側面を調整できます。
HeyGenは明確なステップバイステップガイドのための機器オンボーディングビデオメーカーとして使用できますか？
もちろんです。HeyGenは、明確なハウツービデオやステップバイステップのユーザーガイドを簡単に作成するための理想的な機器オンボーディングビデオメーカーです。エンドツーエンドのビデオ生成により、あらゆるデバイスやプロセスの包括的な指導コンテンツを迅速に制作できます。
HeyGenは字幕やビデオプロジェクトのシームレスなコラボレーションなどの重要な機能をサポートしていますか？
はい、HeyGenは自動字幕/キャプションをネイティブにサポートしており、ビデオのアクセシビリティとリーチを向上させます。さらに、私たちのプラットフォームはチーム間のシームレスなコラボレーションを促進し、スクリプトから最終エクスポートまでのビデオ作成ワークフロー全体を効率化します。