機器オンボーディングビデオメーカーで効率を向上

AI生成のナレーションでプロフェッショナルなトレーニングビデオやステップバイステップのユーザーガイドを簡単に作成。

158/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
HR部門を対象とした45秒の社員オンボーディングビデオを作成し、新入社員のための効率的なトレーニングの利点を紹介します。このビデオは、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを利用してプロフェッショナルな外観を持ち、社員オンボーディングビデオの作成プロセスを直感的で視覚的に魅力的にする、魅力的で親しみやすいビジュアルスタイルが必要です。
サンプルプロンプト2
既存のスタッフが更新された安全プロトコルを再確認するための60秒のトレーニングビデオを開発します。このビデオは、詳細で情報豊かなビジュアルスタイルを維持し、すべての重要な指示が明確に伝えられるようにします。HeyGenの字幕/キャプション機能を実装して理解を深め、プロフェッショナルなビデオコンテンツを誰にでもアクセス可能にします。
サンプルプロンプト3
新しいソフトウェア製品を学ぶエンドユーザー向けの30秒のハウツービデオを想像し、特定の機能に焦点を当てます。このビデオは、HeyGenのAIアバターを活用してアクションをスムーズに示し、ユーザーを効果的にガイドする魅力的なAI生成のビデオドキュメントを作成する、現代的なステップバイステップのビジュアルアプローチを提示する必要があります。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

機器オンボーディングビデオメーカーの使い方

魅力的で情報豊かな機器オンボーディングビデオを迅速に作成し、トレーニングを効率化し、チームが新しいツールを簡単に習得できるようにして生産性を向上させます。

1
Step 1
スクリプトまたはテンプレートを作成
トレーニングスクリプトを貼り付けるか、事前にデザインされたテンプレートを選択して開始します。スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能により、動的なビデオシーンが迅速に生成され、AI生成のビデオドキュメント作成プロセスが簡素化されます。
2
Step 2
動的なビジュアルとナレーションを追加
魅力的なAIアバターを使用してビデオを強化し、豊富なメディアライブラリから選択します。ナレーション生成を活用して、明確な指示を提供するプロフェッショナルなAI生成のナレーションを制作します。
3
Step 3
ブランディングとアクセシビリティを適用
ロゴや色を含む組織のブランディングコントロールを適用して一貫性を維持します。字幕/キャプションを簡単に追加してアクセシビリティを向上させ、トレーニングがすべての人に効果的に届くようにします。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
プロフェッショナルなビデオコンテンツを完成させ、希望のアスペクト比でエクスポートし、好みのプラットフォームで即座に配信できるようにします。コンセプトから配信までのシームレスなエンドツーエンドのビデオ生成をお楽しみください。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な機器を分かりやすくする

.

複雑な機器の仕様や操作手順を簡潔で理解しやすい指導ビデオに簡単に翻訳します。

background image

よくある質問

HeyGenは社員オンボーディングビデオやトレーニングコンテンツの作成をどのように強化しますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートとAI生成のナレーションを活用して、社員オンボーディングやトレーニング用のビデオを簡単に自動生成できます。これにより、新入社員にとって効率的で非常に魅力的なプロフェッショナルなビデオコンテンツが保証されます。

HeyGenはビデオドキュメント生成のためにどのようなクリエイティブなカスタマイズオプションを提供しますか？

HeyGenは、プロフェッショナルなアニメーションキャラクターとAI生成のナレーションを使用してAI生成のビデオドキュメントを作成するための完全なカスタマイズ機能を提供します。ブランドの一貫性を維持し、ユニークなコンテンツを簡単に作成するために、あらゆる側面を調整できます。

HeyGenは明確なステップバイステップガイドのための機器オンボーディングビデオメーカーとして使用できますか？

もちろんです。HeyGenは、明確なハウツービデオやステップバイステップのユーザーガイドを簡単に作成するための理想的な機器オンボーディングビデオメーカーです。エンドツーエンドのビデオ生成により、あらゆるデバイスやプロセスの包括的な指導コンテンツを迅速に制作できます。

HeyGenは字幕やビデオプロジェクトのシームレスなコラボレーションなどの重要な機能をサポートしていますか？

はい、HeyGenは自動字幕/キャプションをネイティブにサポートしており、ビデオのアクセシビリティとリーチを向上させます。さらに、私たちのプラットフォームはチーム間のシームレスなコラボレーションを促進し、スクリプトから最終エクスポートまでのビデオ作成ワークフロー全体を効率化します。