機器説明ビデオメーカー：複雑な製品を簡素化
HeyGenの強力なボイスオーバー生成を活用して、動的なビデオで製品教育を簡素化し、明確な指示を提供します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングマネージャー向けに45秒のチュートリアルを制作し、説明ビデオソフトウェアを使用して魅力的な製品ハイライトビデオを迅速に作成する方法を示します。ビジュアルアプローチはダイナミックで、クイックカットと魅力的なモーショングラフィックスを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使って作成された明確で簡潔なボイスオーバーで進行します。
企業トレーナー向けに2分間の指導ビデオを作成し、複雑な機械を使った新入社員のオンボーディング方法を示します。ビジュアルスタイルは指導的でわかりやすく、カスタマイズ可能なテンプレートを使用して情報を論理的に提示し、HeyGenの温かく権威あるボイスオーバー生成機能で強化します。
新しいユーザーを対象にした30秒のソーシャルメディア広告を開発し、技術的な概念を説明する簡単さを強調します。このビデオはシンプルでチュートリアルのようなビジュアルスタイルを持ち、明るい色とアップビートな音楽を使用し、ユーザーフレンドリーなインターフェースの使いやすさとHeyGenを使用した自動生成の字幕/キャプションを強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenは技術的な説明ビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオ作成技術を活用して、技術的な説明ビデオの制作を効率化します。ユーザーはスクリプトをAIアバターとAIボイスオーバーを備えたプロフェッショナルなビデオに変換でき、複雑な情報を伝えるための効率的な説明ビデオソフトウェアとなっています。
HeyGenを使用してカスタムブランディングのアニメーション説明ビデオを制作できますか？
もちろんです。HeyGenは多様なカスタマイズ可能なテンプレートと強力なブランディングコントロールを提供しており、ロゴやブランドカラーを簡単に組み込むことができます。これにより、アニメーション説明ビデオが一貫したプロフェッショナルなブランドアイデンティティを維持します。
HeyGenは新しいユーザーにとって使いやすい説明ビデオメーカーですか？
HeyGenはユーザーフレンドリーなインターフェースと強力なドラッグ＆ドロップエディターを備えており、すべてのスキルレベルに対して非常にアクセスしやすく設計されています。その直感的なデザインにより、事前のビデオ編集経験がなくても高品質な説明ビデオの作成が簡単になります。
HeyGenはリアルなAIアバターとコンテンツの自動字幕をサポートしていますか？
はい、HeyGenはメッセージを生き生きと伝えるためのリアルなAIアバターを豊富に提供しています。さらに、スクリプトから正確な字幕/キャプションを自動生成し、説明ビデオやトレーニングビデオのアクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。