エピソードティーザー動画メーカー: 素早く魅力的なプレビュー

スクリプトからのテキスト動画機能を使って、瞬時に魅力的なプレビューに変換します。

新しいSFウェブシリーズの30秒のエピソードティーザー動画を作成し、ファンが新しい物語を垣間見ることができる体験を提供します。ビジュアルスタイルは暗く雰囲気のあるもので、重要な瞬間を素早く激しくカットし、緊張感のあるサウンドトラックとドラマチックで深みのあるプロフェッショナルなナレーションを伴います。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して、ムードと構造を素早く設定しましょう。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

サンプルプロンプト1
マーケターやビジネスプロフェッショナルが新しいソフトウェア機能を発表するために、45秒のプロモーション動画が必要です。美的感覚はクリーンでモダン、情報豊富であり、動的なオンスクリーンテキストと自信に満ちた説明的なナレーションを組み込みます。HeyGenの「AIアバター」を使用して、革新的なAI機能を効果的に紹介し、ターゲットオーディエンスを魅了する洗練されたプロフェッショナルなプレゼンテーションを実現します。
サンプルプロンプト2
オンラインマスタークラスの魅力的な60秒のティーザー動画を制作し、スキルを向上させたいコンテンツクリエイターを引き付けます。スタイルはエネルギッシュでインスパイアリングなもので、アニメーショングラフィックスと関連するストック映像を組み合わせ、すべてを高揚感のある音楽と熱意あふれるプロフェッショナルなナレーションで同期させます。HeyGenの「スクリプトからのテキスト動画」機能を活用して、コースのハイライトを魅力的なビジュアルに簡単に変換しましょう。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディアで関心を持つオーディエンス向けに、今後のクリエイティブプロジェクトの舞台裏を垣間見る15秒の迅速なティーザー動画を作成してみませんか？ビジュアルアプローチは生々しく本物で、速いペースのカットで率直な映像を使用し、ミニマリストでトレンディなバックグラウンドトラックを重ねます。HeyGenの「ボイスオーバー生成」を使用して、プロジェクトのクリエイターからの短く興味を引くコメントを追加し、簡単に期待感を高めます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

HeyGenでティーザー動画を作成する方法

HeyGenの強力なAI機能と直感的なエディターを使用して、スクリプトやアイデアを魅力的なエピソードティーザーやプロモーション動画に簡単に変換します。

1
Step 1
ティーザーの基盤を作成
スクリプトやアイデアを入力して開始します。HeyGenのスクリプトからのテキスト動画機能を使用して、エピソードティーザー動画の初期シーンを瞬時に生成します。
2
Step 2
ビジュアルとブランディングをカスタマイズ
素晴らしいビジュアルで動画を強化します。HeyGenの豊富なメディアライブラリから選択するか、自分のものをアップロードします。ブランディングコントロール（ロゴ、色）を使用して、プロモーション動画が一貫性を保つようにブランドの独自性を適用します。
3
Step 3
プロフェッショナルな音声と字幕を追加
高品質な音声でオーディエンスを引き付けます。HeyGenのボイスオーバー生成機能を活用して、AIティーザー動画に動的なナレーションを作成し、洗練されたサウンドを確保し、アクセシビリティのために字幕を追加します。
4
Step 4
ティーザーをエクスポートして共有
ティーザーが完璧になったら、配信の準備をします。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、さまざまなプラットフォーム向けにティーザー動画を最適化し、オーディエンスに届けます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

エピソードのビデオストーリーテリングを強化

AI動画を活用して、エピソードティーザーのストーリーテリングを向上させ、複雑な物語をオーディエンスにとって魅力的でアクセスしやすいものにします。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてティーザー動画の作成プロセスを強化できますか？

HeyGenは、テキストからの動画機能やプロフェッショナルなボイスオーバー生成を含む高度なAI機能を使用して、魅力的なティーザー動画を簡単に作成できるようにします。これにより、コンテンツクリエイターやマーケターが効率的に魅力的なプロモーションを制作できます。

HeyGenはエピソードティーザー用のカスタマイズ可能な動画テンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenは幅広い動画テンプレートとカスタマイズ可能なブランディングオプションを提供しており、エピソードティーザー動画が一貫したプロフェッショナルな外観を保つことを保証します。ロゴを簡単に追加し、ブランドアイデンティティに合わせて色を調整できます。

HeyGenはソーシャルメディア向けのAIティーザー動画編集に最適な理由は何ですか？

HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップ編集インターフェースとAIアバターを備えており、ソーシャルメディアオーディエンスを引き付けるのに最適です。統合された字幕と魅力的なビジュアルで動的なプロモーション動画を迅速に生成できます。

HeyGenはさまざまなプロモーション動画のニーズに対応できますか？

もちろんです。HeyGenは多用途な動画編集ツールであり、コンテンツクリエイターやマーケターがさまざまなプラットフォーム向けに高品質なプロモーション動画を制作するのを支援します。自動字幕や簡単なメディア統合などの機能により、メッセージが明確でアクセスしやすくなります。