新しいSFウェブシリーズの30秒のエピソードティーザー動画を作成し、ファンが新しい物語を垣間見ることができる体験を提供します。ビジュアルスタイルは暗く雰囲気のあるもので、重要な瞬間を素早く激しくカットし、緊張感のあるサウンドトラックとドラマチックで深みのあるプロフェッショナルなナレーションを伴います。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して、ムードと構造を素早く設定しましょう。

