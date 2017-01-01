環境トレーニングビデオメーカー：魅力的なコンテンツを作成
AIアバターを使用して、環境トレーニングビデオを迅速に制作し、従業員の定着率を向上させましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
企業のステークホルダー向けに、最新の持続可能性イニシアチブを紹介する45秒のビデオを開発してください。このプロフェッショナルな作品は、メディアライブラリからのクリーンなグラフィックスとインパクトのある環境ストックビデオを特徴とし、HeyGenによって生成された明確で情報豊富な字幕で補完されます。ビジュアルスタイルはブランドアイデンティティを強化し、より緑豊かな未来へのコミットメントを示します。
オフィススタッフ向けに、一般的な環境問題を特に対象とした適切な廃棄物分別に関する緊急の30秒のコンプライアンストレーニングビデオを制作してください。HeyGenの多様なビデオテンプレートとスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、アニメーションの指導スタイルを作成し、迅速で明確なビジュアルキューと陽気で励みになる声を使用します。この迅速な形式は、最大限の知識保持を保証します。
会社全体の内部コミュニケーションのための60秒の「アースデイビデオ」を作成し、一般的な環境保護と持続可能な環境を促進します。ビデオは、映画的でモチベーションを高めるビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに簡単に適応できるようにします。説得力のあるビジュアルと強力なメッセージで行動を促します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのように効果的な環境トレーニングビデオメーカーとして機能しますか？
HeyGenは、先進的なAIビデオメーカー機能を使用して、魅力的な環境トレーニングビデオを迅速に作成する力を組織に提供します。AIアバターとテキスト-to-ビデオ技術を活用して、スクリプトを従業員トレーニングや持続可能性イニシアチブのための魅力的な教育コンテンツに変換します。
HeyGenは環境トレーニングビデオをカスタマイズするためにどのようなクリエイティブなオプションを提供しますか？
HeyGenは、豊富なメディアライブラリ、ロゴや色のブランドアイデンティティコントロール、多用途なビデオテンプレートを含む広範なカスタマイズ機能を提供します。ダイナミックなテキストアニメーションを生成し、さまざまなAIボイスから選択して、インパクトのあるeラーニングのためのクリエイティブな出力を強化できます。
HeyGenはどのようにして魅力的な環境トレーニングコンテンツの制作を簡素化しますか？
HeyGenは、先進的なテキスト-to-ビデオエンジンを使用して、スクリプトをプロフェッショナルなビデオに簡単に変換できるようにし、AIプレゼンターを活用します。リアルなAIアバターを使用し、自然なナレーション生成を統合し、自動字幕/キャプションを追加して、コンプライアンス研修のためのアクセシビリティと知識保持を確保します。
HeyGenは私の組織がコンプライアンス研修やeラーニングモジュールを効率的に作成するのを助けることができますか？
もちろんです。HeyGenは、環境トピックのための高品質なコンプライアンス研修やeラーニングコンテンツの作成を加速するように設計されています。さまざまなビデオフォーマットをサポートしており、アニメーションビデオを簡単に制作し、既存のLMSソリューションに統合して、シームレスな従業員トレーニングを実現します。