環境トレーニングビデオジェネレーター：迅速かつ簡単

プロフェッショナルな声の生成によって強化された、コンプライアンスとサステナビリティイニシアチブのための魅力的なトレーニングビデオを簡単に作成します。

環境コンプライアンス担当者と人事マネージャーを対象にした1分間の指導ビデオを作成し、環境トレーニングビデオジェネレーターが重要なEHSコンテンツの作成をどのように効率化するかを示します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで明確にし、HeyGenのAIアバターを使用して複雑な規制を権威あるが落ち着いた声で解説し、重要な情報がすべての従業員にとって理解しやすいようにします。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
eラーニング開発者と企業トレーナー向けに90秒の技術チュートリアルを作成し、HeyGenのテキストからビデオへの機能が迅速なコンプライアンス研修コンテンツの開発にどのように効率的であるかを示します。ビジュアルはモダンでクリーンな美学を持ち、自信に満ちた魅力的な声でステップバイステップのプロセスを紹介し、字幕/キャプションを使用して多様な学習者のアクセシビリティと情報保持を向上させます。
サンプルプロンプト2
ITおよびプラットフォームマネージャーを対象にした45秒のプロモーションビデオを開発し、HeyGenのAIビデオプラットフォームとしての強力な機能を強調します。このビデオは、スリークでハイテクなビジュアルデザインを特徴とし、マルチプラットフォーム展開のためのアスペクト比のリサイズとエクスポートのシームレスな使用を紹介し、効率性と技術統合を強調する簡潔でプロフェッショナルな声で提供されます。
サンプルプロンプト3
サステナビリティコーディネーターとマーケティングチーム向けに60秒のインスパイアリングビデオを制作し、HeyGenのAIビデオジェネレーターがサステナビリティイニシアチブのための魅力的なコンテンツをどのように促進するかを示します。ダイナミックで視覚的に豊かなスタイルを採用し、迅速な作成のための事前構築されたテンプレートとシーンを利用し、環境責任についての説得力のあるメッセージを伝えるエネルギッシュでポジティブな声を特徴とします。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

環境トレーニングビデオジェネレーターの仕組み

直感的なAIプラットフォームでコンプライアンスとサステナビリティイニシアチブを強化するために、プロフェッショナルで魅力的な環境トレーニングビデオを迅速に制作します。

1
Step 1
テンプレートを選ぶか新規作成を開始
効果的なトレーニングコンテンツに合わせてプロフェッショナルにデザインされたビデオテンプレートから選ぶか、AIビデオジェネレーターで白紙の状態から始めます。
2
Step 2
スクリプトを貼り付けてAI音声を生成
トレーニングスクリプトを貼り付け、HeyGenのスクリプトからビデオへの機能を活用して、メッセージの自然な音声を自動生成します。
3
Step 3
AIアバターとメディアを選択
トレーニング資料を提示するための多様なAIアバターから選び、広範なメディアライブラリから関連するビジュアルでビデオを強化します。
4
Step 4
トレーニングをエクスポートして共有
ビデオを完成させ、アクセシビリティのために字幕/キャプションを追加し、コンプライアンス研修やeラーニングプラットフォームに対応するためにさまざまなアスペクト比でエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な環境概念を明確化

複雑な環境規制やプロセスを、効果的な学習のために理解しやすいAIビデオに変換します。

よくある質問

HeyGenはAIビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターとして機能し、ユーザーが魅力的なビデオを簡単に作成できるようにします。その革新的なテキストからビデオへの機能とリアルなAIアバターの組み合わせにより、従来の撮影を必要とせずにスクリプトをプロフェッショナルなコンテンツに変換します。

HeyGenはビデオのカスタマイズと展開のためにどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenは、プラットフォーム間での多様な配信のためのアスペクト比のリサイズとエクスポートなどの強力な技術的機能を提供します。ユーザーは統合されたメディアライブラリを活用し、正確な声の生成を行い、自動字幕/キャプションを追加することで、ビデオがあらゆるLMSソリューションや社内トレーニングシステムに対応できるようにします。

HeyGenは環境コンプライアンスのような専門的なトレーニングビデオを制作できますか？

もちろんです。HeyGenは効果的な環境トレーニングビデオジェネレーターとして機能し、魅力的なコンプライアンス研修やeラーニングコンテンツを作成するのに最適です。カスタマイズ可能なビデオテンプレートと迅速に魅力的なビデオを制作する能力により、企業はサステナビリティイニシアチブに効果的に対応できます。

HeyGenがビジネスにとって包括的なAIビデオプラットフォームである理由は何ですか？

HeyGenは、テキストからビデオへの変換、AIアバター、そして高度な声の生成を一つのシームレスなワークフローに統合しているため、包括的なAIビデオプラットフォームとして際立っています。これにより、企業はマーケティングから社内コミュニケーションまで、さまざまなニーズに応じてビデオコンテンツの作成を迅速に拡大できます。