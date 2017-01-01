環境トレーニングジェネレーター：魅力的なコースを作成
効果的な規制トレーニングを簡単に提供。スクリプトからのテキスト-to-ビデオを活用して、コンプライアンスのためのSCORMパッケージを迅速に制作。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
施設運営スタッフと新入社員向けに、危険廃棄物管理のベストプラクティスを説明する60秒の魅力的な説明ビデオを開発します。指導的でありながらダイナミックな視覚と音声のスタイルを採用し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、既存のガイドを迅速に魅力的なオンライントレーニングに変換し、視覚的な興味を引くためにさまざまなテンプレートとシーンを組み込みます。
EHSプロフェッショナルと安全コーディネーターを対象にした1分間の包括的な規制トレーニングモジュールを作成し、有害廃棄物規制の遵守に焦点を当てます。ビデオは権威ある視覚的に豊かなスタイルで、HeyGenの広範なメディアライブラリ/ストックサポートを使用して関連するビジュアルを提供し、字幕/キャプションを使用して重要な詳細のアクセシビリティと保持を確保します。
産業環境におけるトレーニング開発者と人事部門向けに、HeyGenを効率的な環境トレーニング生成ツールとして紹介する2分間の情報ピースをデザインします。現代的で効率的な視覚と音声のスタイルを採用し、ビデオ作成の容易さを強調し、HeyGenのテンプレートとシーン、アスペクト比のリサイズとエクスポートがさまざまな学習管理システム向けのカスタマイズされたトレーニングコンテンツの制作をどのように簡素化するかを示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはコンプライアンスのためのオンライントレーニングの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIアバターとテキスト-to-ビデオ技術を活用して、規制トレーニングの制作を効率化し、危険廃棄物管理のような複雑なトピックをアクセスしやすくします。これにより、ユーザーはスクリプトを魅力的なオンライントレーニングコンテンツに効率的に変換できます。
HeyGenは教育コンテンツ開発のためにどのようなAIビデオエージェント機能を提供しますか？
HeyGenはリアルなAIアバターと強力なテキスト-to-ビデオ機能を提供し、ユーザーがさまざまな教育ニーズに合わせてプロフェッショナルなビデオコンテンツを簡単に生成できるようにします。これには、RCRA有害廃棄物発生者トレーニングのような特定のトピックの詳細な説明の制作が含まれます。
HeyGenはコンプライアンスおよび技術ビデオでブランドの一貫性をどのように確保しますか？
HeyGenはカスタムロゴとカラーの統合を含む包括的なブランディングコントロールを提供し、すべてのトレーニング資料で一貫したビジュアルアイデンティティを維持します。これはプロフェッショナルな規制トレーニングにおいて重要であり、有害廃棄物規制のコンテンツが組織の基準とシームレスに一致することを保証します。
HeyGenは生成された環境トレーニングビデオに既存のメディアを組み込むことができますか？
もちろんです。HeyGenは強力なメディアライブラリを備えており、ストックメディアの簡単な統合をサポートしており、ユーザーが関連するビジュアルや補足資料でビデオコンテンツを豊かにすることができます。これにより、普遍的な廃棄物管理のような専門的な主題の学習体験が向上します。