環境報告ビデオメーカー：インパクトのあるESGビデオを作成

強力なテキスト-to-ビデオ機能で、環境報告データを魅力的でプロフェッショナルなビデオに変換します。

社内のステークホルダー向けに、最新の持続可能性イニシアチブとそのポジティブな影響を紹介する60秒のプロフェッショナルで心温まるビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは明るく魅力的で、実際の例を取り入れ、感動的なバックグラウンドミュージックと明瞭なナレーションを組み合わせます。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、より緑豊かな未来へのコミットメントについて説得力のある物語を届けましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
投資家や潜在的なパートナー向けに、年次ESG報告の主要なハイライトを要約した45秒の魅力的なビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルはクリーンでデータ駆動のグラフィックスとプロフェッショナルなAIアバターを取り入れ、権威と透明性を伝え、落ち着いたナレーションを添えます。HeyGenのAIアバターを活用して、複雑な情報を明確かつ簡潔に提示しましょう。
サンプルプロンプト2
一般の人々やソーシャルメディアのフォロワーを対象にした30秒のダイナミックなビデオを制作し、環境への取り組みについての迅速な公衆啓発メッセージを提供します。ビジュアルスタイルはアクセスしやすく、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから簡単に入手できる実際の映像を特徴とし、活気に満ちた会話調の声を組み合わせます。このビデオは、行動を促し、インパクトのあるビジュアルストーリーテリングを通じてブランドの信頼を築くことを目的としています。
サンプルプロンプト3
新入社員のオンボーディング時に、サステナビリティレポートビデオメーカーの作成プロセスとその重要性を説明する90秒の説明ビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは明確でステップバイステップの形式で、テキストオーバーレイとシンプルなアニメーションを使用し、親しみやすく情報豊かな声でサポートします。このトレーニングビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して効率的に生成され、書かれた指示を魅力的なビジュアルガイドに変換します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

環境報告ビデオメーカーの仕組み

複雑なESGデータを魅力的でプロフェッショナルな持続可能性ビデオに変換し、AIを活用してインパクトのあるコミュニケーションのためのビジュアルストーリーテリングを効率化します。

1
Step 1
レポートスクリプトを作成
まず、環境報告の内容を入力します。テキスト-to-ビデオ機能がテキストを迅速にビジュアルナラティブに変換し、ビデオの基盤を築きます。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
多様なAIアバターから選択してメッセージを強化し、オーディエンスとつながりましょう。これらのプレゼンターは自然な表情と動きでレポートを届けます。
3
Step 3
魅力的なボイスオーバーを生成
ボイスオーバー生成機能を使用して、レポートにプロフェッショナルなタッチを加えます。さまざまな声や言語から選択して、重要な環境インサイトを明確かつ説得力を持ってナレーションします。
4
Step 4
キャプションを追加してエクスポート
AIキャプションジェネレーターを使用して自動的に字幕を追加し、アクセシビリティとインパクトを確保します。最終的な作品を確認し、さまざまな共有プラットフォーム向けにエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ESGトレーニングと内部コミュニケーションを強化

環境、社会、ガバナンス（ESG）ポリシーの理解と保持を向上させる、魅力的でAIを活用したトレーニングビデオを提供します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして環境報告ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenはAIアバターと多様なテンプレートを活用し、複雑なデータを魅力的なビデオに迅速に変換することで、環境報告ビデオの作成を簡素化します。広範なビデオ制作経験がなくても、プロフェッショナルな持続可能性ビデオを効率的に作成できます。

HeyGenが効果的なAIサステナビリティビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenはテキスト-to-ビデオ機能を通じて、ESG報告スクリプトを魅力的な物語に変換することで、効果的なAIサステナビリティビデオメーカーとして機能します。ボイスオーバー生成とAIキャプションジェネレーターを活用して、持続可能性イニシアチブのアクセシビリティとリーチを向上させます。

HeyGenでブランドの一貫性を保ちながらサステナビリティビデオをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenはロゴや色のブランディングコントロールを含む完全にカスタマイズ可能なサステナビリティビデオを提供します。独自のメディアライブラリを統合するか、ストックサポートを活用して、ビジュアルストーリーテリングがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。

HeyGenはどのようにしてソーシャルメディア向けの魅力的なサステナビリティビデオを作成しますか？

HeyGenはさまざまなアスペクト比と異なるプラットフォーム向けのエクスポートオプションを提供することで、ソーシャルメディア向けの魅力的なビデオを作成する力を与えます。プラットフォームの高品質なサステナビリティビデオの制作能力は、ESG報告と持続可能性イニシアチブをより広いオーディエンスに効果的に伝えるのに役立ちます。