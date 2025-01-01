環境影響ビデオジェネレーター: 持続可能なストーリーを作成

HeyGenの強力なスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、持続可能性キャンペーンを驚くべき環境ビデオで変革しましょう。

サンプルプロンプト1
地元企業の革新的なエネルギー効率戦略と持続可能性イニシアチブを紹介する1分間の説得力のあるビデオを開発し、一般消費者や潜在的な投資家を刺激することを目指します。ビデオは楽観的で視覚的に魅力的なスタイルを持ち、ダイナミックな画面上のテキストと持続可能な実践の鮮やかな映像を組み合わせ、HeyGenの字幕/キャプション機能と多用途なテンプレートとシーンを使用して、アクセスしやすい明確な字幕を提供します。
サンプルプロンプト2
AIアバターが個人が日常のカーボンフットプリントを大幅に削減するための実用的なステップを説明する45秒の教育ビデオを制作し、エコフレンドリーなソリューションを積極的に求める若年成人層を対象とします。ビジュアルプレゼンテーションは現代的で親しみやすく、AIアバターがフレンドリーで明確なメッセージを伝え、メディアライブラリ/ストックサポートからのサポートグラフィックスで強化し、環境メッセージが影響力を持ち、理解しやすいものにします。
サンプルプロンプト3
非営利団体がHeyGenを使用して効率的にAI持続可能性ビデオを作成する方法を示す2分間の簡潔なチュートリアルビデオを設計し、環境団体内のマーケティングチームやコミュニケーションスペシャリストを対象とします。ビデオのスタイルは指導的でプロフェッショナルであり、プラットフォームの画面録画と説明テキストオーバーレイを使用し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を通じてさまざまなデジタルチャネルでの最適な表示を保証します。このガイドは、プラットフォームのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して明確なナレーションを提供します。
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

環境影響ビデオジェネレーターの仕組み

AI駆動のツールを使用して、持続可能性キャンペーンのために意識を高め、行動を促す強力なビデオを簡単に作成します。

Step 1
環境メッセージを作成
スクリプトを入力してスクリプトからのテキストビデオ機能を活用するか、事前にデザインされたテンプレートから選択して環境ナラティブを構築します。
Step 2
ビジュアルとAIアバターを選択
多様なAIアバターから選んで、環境影響ストーリーを効果的に伝えましょう。
Step 3
ボイスオーバーとキャプションを生成
ボイスオーバー生成機能を利用して、自然な音声で持続可能性コンテンツをナレーションし、ビデオの明確さとリーチを向上させます。
Step 4
キャンペーンをエクスポートして共有
ビデオを完成させ、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに合わせて調整し、持続可能性キャンペーンをインスパイアする準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

持続可能性のための行動を促す

ポジティブな環境行動を促し、持続可能なイニシアチブを推進する強力でモチベーションを与えるビデオを作成します。

よくある質問

HeyGenはAI持続可能性ビデオメーカーとしてどのように機能しますか？

HeyGenは、ユーザーが高度なテキストビデオジェネレーターとリアルなAIアバターを使用して、説得力のある環境影響ビデオを簡単に作成できるようにします。このAI駆動のツールは、ビデオ制作プロセス全体を効率化し、重要な持続可能性メッセージに集中できるようにします。

HeyGenは詳細な環境ビデオ作成のためにどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenは、洗練されたボイスオーバー生成や自動字幕/キャプションを含むAI駆動のツール群を提供し、環境ビデオをカスタマイズできます。また、豊富なメディアライブラリ、ロゴのブランディングコントロール、さまざまなプラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズを活用できます。

HeyGenは持続可能性キャンペーンのための魅力的なコンテンツを効率的に作成するのに役立ちますか？

はい、HeyGenは生成AI機能を通じて持続可能性キャンペーンのコンテンツ作成を大幅に加速します。既製のビデオテンプレートとシームレスなビデオエディターインターフェースを利用して、環境問題をプロフェッショナルに強調する情報豊かなビデオを迅速に制作できます。

HeyGenは環境意識向上ビデオの作成においてどのような役割を果たしますか？

HeyGenは強力な環境影響ビデオジェネレーターとして機能し、組織がプロフェッショナルな仕上がりの環境ビデオを作成できるようにします。ストック映像やカスタマイズ可能なシーンを含む包括的なツールにより、環境メッセージが深く共鳴し、持続可能性イニシアチブを促進します。