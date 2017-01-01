環境意識ビデオメーカー：インパクトのあるビデオを作成

AIアバターを使用して、視覚的なストーリーテリングを強化し、魅力的な環境意識ビデオを簡単に作成しましょう。

「気候変動」が地域の生態系に与える影響を説明する45秒の魅力的なビデオを作成し、若い成人と教育者をターゲットにします。視覚スタイルは、動的なデータビジュアライゼーションと感情に訴えるストックビデオを組み合わせ、音声は情報豊かなナレーションを特徴とします。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を利用して、視覚的な物語を簡単に生成し、「ボイスオーバー生成」でプロフェッショナルな音声トラックを作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
「海洋汚染」に関する30秒の感動的なビデオを開発し、一般市民と環境活動家に即時の「環境行動」を促します。このビデオは、健康な海洋生物と汚染された水域の間の印象的な視覚的対比を使用し、「テンプレートとシーン」を用いて強力な美学を実現します。「AIアバター」が明確で緊急のメッセージを伝え、「持続可能性キャンペーン」への参加を直接呼びかけます。
サンプルプロンプト2
「再生可能エネルギー」と「グリーンイノベーション」の進展をスポットライトする60秒のインスパイアリングなビデオを制作し、革新者と環境意識の高い消費者を対象にします。視覚的アプローチは現代的で楽観的であり、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を使用して高品質のビジュアルをアクセスし、技術の進歩を紹介します。権威ある「AIアバター」が前向きなトーンで重要な「環境メッセージ」を伝えます。
サンプルプロンプト3
「生物多様性の喪失」に関する50秒の教育ビデオをデザインし、地域の「保全活動」の成功を強調し、地域コミュニティと保全ボランティアに最適です。視覚的な美学は自然ドキュメンタリーを模倣し、特定の地域の動植物に焦点を当て、「字幕/キャプション」でより広いアクセスを可能にします。穏やかで情報豊かな「ボイスオーバー生成」トラックが「持続可能な実践」の採用の重要性を語ります。
プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

環境意識ビデオメーカーの使い方

AI駆動のツールと豊富なカスタマイズオプションを使用して、教育し行動を促すインパクトのある環境意識ビデオを簡単に作成しましょう。

1
Step 1
テキストから作成
HeyGenのテキストからビデオへの機能を使用して、環境意識スクリプトを動的なビデオに簡単に変換します。
2
Step 2
AIアバターを組み込む
リアルなAIアバターを追加して、環境問題に関する魅力的なナarrativesと教育コンテンツを提供し、メッセージを強化します。
3
Step 3
メディアでカスタマイズ
豊富なストックビデオと画像のメディアライブラリから選択し、メッセージに完全に一致するようにビデオをパーソナライズします。
4
Step 4
エクスポートと共有
環境ビデオを完成させ、さまざまなプラットフォームやオーディエンスに最適化されたさまざまなアスペクト比で簡単にエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

持続可能な未来のための行動を促す

視聴者に環境行動と持続可能な実践に参加することを促す、力強くインスパイアリングなビデオを作成します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な環境意識ビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは直感的なAI駆動のツールを使用して、魅力的な環境意識ビデオを作成する力を与えます。テキストからビデオへのジェネレーターと豊富なビデオテンプレートを活用して、複雑なトピックである気候変動をアクセスしやすく、インパクトのある視覚的ストーリーテリング体験に迅速に変換します。

HeyGenでAIアバターを使用して持続可能性キャンペーンを実施できますか？

もちろんです。HeyGenは、持続可能性キャンペーンの魅力的なプレゼンターとして機能するリアルなAIアバターを多数提供しています。これらのAIアバターは、環境問題に関する教育コンテンツをより魅力的でプロフェッショナルにすることで、視覚的なストーリーテリングを強化します。

HeyGenは高品質な環境ビデオを制作するためにどのようなリソースを提供していますか？

HeyGenは、ストックビデオと画像を備えた広範なメディアライブラリを提供し、環境トピックに特化したカスタマイズ可能なテンプレートを補完します。これらのリソースとAI駆動のツールを組み合わせることで、広範な編集スキルがなくてもプロフェッショナルな環境ビデオを簡単に作成できます。

HeyGenはどのようにしてさまざまなプラットフォームで環境メッセージを共有するのを支援しますか？

HeyGenは、柔軟なリサイズツールと複数のエクスポートオプションを提供することで、環境メッセージが広く共鳴することを保証します。これにより、環境ビデオをさまざまなソーシャルメディアチャネルやプラットフォームに最適化し、持続可能性イニシアチブのリーチとインパクトを最大化します。