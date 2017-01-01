「気候変動」が地域の生態系に与える影響を説明する45秒の魅力的なビデオを作成し、若い成人と教育者をターゲットにします。視覚スタイルは、動的なデータビジュアライゼーションと感情に訴えるストックビデオを組み合わせ、音声は情報豊かなナレーションを特徴とします。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を利用して、視覚的な物語を簡単に生成し、「ボイスオーバー生成」でプロフェッショナルな音声トラックを作成します。

ビデオを生成