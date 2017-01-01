起業家を目指す人々をターゲットにした30秒のインスピレーションビデオを想像してください。起業のビジョンを簡単に実現できることを示す内容です。ビジュアルスタイルはダイナミックでモダンにし、AIアバターが複雑なアイデアを自信を持って説明し、明確でモチベーションを高めるナレーションがバックアップします。このビデオはHeyGenのAIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を効果的に使用し、起業家向けビデオジェネレーターの力を示します。

