起業家向けビデオジェネレーター: ビジネスを迅速に拡大

プロフェッショナルなビジネスビデオを迅速に作成し、オーディエンスを引き付け、ブランドを成長させましょう。スクリプトからのテキスト-to-ビデオを活用して、アイデアを実現します。

起業家を目指す人々をターゲットにした30秒のインスピレーションビデオを想像してください。起業のビジョンを簡単に実現できることを示す内容です。ビジュアルスタイルはダイナミックでモダンにし、AIアバターが複雑なアイデアを自信を持って説明し、明確でモチベーションを高めるナレーションがバックアップします。このビデオはHeyGenのAIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を効果的に使用し、起業家向けビデオジェネレーターの力を示します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナー向けに45秒のプロモーションビデオを作成し、オンラインプレゼンスを強化するための魅力的なコンテンツの迅速な作成を示します。ビジュアルとオーディオスタイルはプロフェッショナルでクリーン、そしてアップビートにし、様々なカスタマイズ可能なテンプレートを強調します。HeyGenのテンプレートとシーン、ボイスオーバー生成機能を活用して、忙しい観客に響く高品質なビジネスビデオメーカーを制作します。
サンプルプロンプト2
マーケティングプロフェッショナルやソーシャルメディアマネージャー向けに60秒の簡潔なマーケティングビデオを開発し、テキストを魅力的なビジュアルに変換する効率性を示します。ビジュアルアプローチはテンポが速く、視覚的に豊かで、インパクトのあるオンスクリーンテキストとエネルギッシュなナレーターが補完します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオと字幕/キャプションを利用して、効果的なマーケティングビデオを作成します。
サンプルプロンプト3
フリーランサーやエージェンシー向けに30秒の洗練されたブランドポートフォリオショーケースビデオを制作し、パーソナライズされたクリエイティブビデオ生成を強調します。ビジュアルスタイルは洗練され、独自のブランドアイデンティティを反映し、カスタムグラフィックスと洗練されたバックグラウンドスコアを組み込みます。このビデオはHeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートとアスペクト比のリサイズとエクスポートを強調し、プロフェッショナルな出力を提供します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

起業家向けビデオジェネレーターの使い方

AIを活用したツールと直感的なインターフェースを使用して、ビジネスアイデアのためのプロフェッショナルで魅力的なビデオを迅速に制作します。

1
Step 1
スクリプトを作成
まず、ビデオのスクリプトを作成します。HeyGenの強力なテキスト-to-ビデオ機能が、あなたの書いたコンテンツをダイナミックなビジュアルに変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターから選択してメッセージをパーソナライズします。これらのリアルなプレゼンターが、あなたの起業家向けコンテンツにプロフェッショナルなタッチを加えます。
3
Step 3
ブランド要素を適用
ロゴを追加し、色をカスタマイズし、その他のブランドキット要素をビデオに組み込むことで、ブランドの一貫性を維持します。これにより、コンテンツがあなたの起業家アイデンティティに合致します。
4
Step 4
エクスポートと共有
さまざまなプラットフォームに適したアスペクト比で最終ビデオを生成します。完成した起業家向けビデオを簡単にエクスポートし、ソーシャルメディアなどで共有する準備が整います。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例を特集

.

顧客の成功事例を強調する魅力的なAIビデオを作成し、起業家ブランドの信頼性と信用を築きます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてビジネス向けのクリエイティブビデオ生成を支援しますか？

HeyGenは強力なAIビデオジェネレーターとして、ビジネスが高品質なマーケティングビデオを迅速に制作できるようにします。その直感的なプラットフォームは、様々なテンプレートとAIアバターを提供し、スクリプトから最終出力までのクリエイティブビデオ生成プロセスを効率化します。

HeyGenを使ってテキストをビデオに変換する最も効率的な方法は何ですか？

HeyGenでは、スクリプトを貼り付けるだけで簡単にテキストをビデオに変換できます。プラットフォームのAI機能がリアルなボイスオーバーを生成し、自動的に字幕を追加するため、テキスト-to-ビデオプロセスがシームレスでプロフェッショナルになります。

HeyGenのAIアバターはビジネスビデオでブランドの一貫性を保つためにカスタマイズできますか？

はい、HeyGenは多様なAIアバターを提供しており、ビジネスビデオメーカーのプロジェクトに統合できます。ブランドキット機能と組み合わせることで、すべてのマーケティングビデオで一貫したブランドアイデンティティを維持するのに役立ちます。

HeyGenは高品質なソーシャルメディアコンテンツを制作するためのツールを提供していますか？

もちろんです。HeyGenはソーシャルメディアに最適化された魅力的なコンテンツを作成するための理想的なAIビデオエディターです。使いやすいインターフェースと様々なテンプレートにより、どのプラットフォームでもプロフェッショナルなビデオを簡単に制作できます。