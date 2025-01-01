起業家ビデオメーカー：ビジネスビデオを迅速に作成
HeyGenの効率的なスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、あらゆるプラットフォーム向けにプロフェッショナルなビジネスビデオを瞬時に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーが迅速なマーケティングのヒントを求めている場合、明るくエネルギッシュなビジュアルスタイルとインフォグラフィック要素、そして陽気で親しみやすい背景音楽トラックを強調した45秒のダイナミックな指導ビデオを制作してください。HeyGenのプロフェッショナルにデザインされたテンプレートとシーンを活用して迅速にコンテンツを組み立て、字幕/キャプションを含めてビジネスビデオメーカーコンテンツの最大のアクセシビリティを確保できます。
起業家志望者やソーシャルメディアのフォロワーをターゲットにした魅力的な30秒の個人的な旅のビデオは、クイックカットとモチベーショナルな音楽を特徴とする本物のダイナミックなビジュアルスタイルを採用するべきです。この起業家ビデオメーカーコンテンツを強化するために、多様なメディアライブラリ/ストックサポート映像をシームレスに統合し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームでの最適な視聴を保証します。
一般の視聴者を対象にした複雑なビジネスコンセプトを簡素化することに興味がある人々に特化した、明確で簡潔な60秒の説明ビデオを作成してください。このビデオは、アニメーション化されたシンプルなビジュアルスタイルを特徴とし、ホワイトボードアニメーションに似ているかもしれません。落ち着いた情報提供のボイスオーバーと控えめな背景音楽を伴い、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能によって効率的に作成され、優れた説明ビデオメーカー体験を提供します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして起業家が魅力的なビジネスビデオを作成するのを支援しますか？
HeyGenは、AIアバターとプロフェッショナルにデザインされたテンプレートを使用して、起業家が高品質なビジネスビデオや投資家向けピッチビデオを簡単に制作できるようにします。ドラッグ＆ドロップエディターと豊富なストック映像ライブラリにより、あらゆるマーケティングキャンペーンや製品発表のためのビデオ作成が簡単になります。
HeyGenが提供するAIを活用した効率的なビデオ編集ツールは何ですか？
HeyGenは、スクリプトからのテキストビデオ、ボイスオーバー生成、自動字幕などの高度なAIを活用したツールを提供し、ビデオ編集プロセスを効率化します。また、Magic Studioを利用してインテリジェントな強化を行い、YouTubeやその他のソーシャルメディアプラットフォームでコンテンツが際立つようにします。
HeyGenはマーケティングキャンペーンのための説明ビデオの作成を簡素化できますか？
もちろんです！HeyGenは説明ビデオに特化したプロフェッショナルにデザインされたテンプレートを豊富に提供しており、複雑なアイデアを効果的に伝えるのが簡単です。Brand Kitを使用して、すべてのビデオで一貫したブランディングを確保し、影響力のあるマーケティングキャンペーンを実現できます。
HeyGenはさまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けのビデオ作成に適していますか？
はい、HeyGenは多様性を考慮して設計されており、あらゆるソーシャルメディアプラットフォームに最適化された魅力的なビデオコンテンツを作成できます。直感的なドラッグ＆ドロップエディターとアスペクト比のリサイズ機能により、YouTubeから他のチャンネルまで、どこでも完璧に見えるビデオを作成できます。