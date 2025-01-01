スタートアップ成功のための起業家向けビデオジェネレーター

新興企業の創業者は、スクリプトからテキストをビデオに変換して、プロフェッショナルな投資家向けプレゼンテーションを迅速に作成します。

199/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
オンラインで製品やサービスを紹介したいと考えている中小企業のオーナーを対象にした、ダイナミックな45秒のマーケティングビデオを生成してください。このビデオは、活気に満ちた色彩とアップビートな背景音楽を使用して、即座に注意を引くエネルギッシュで視覚的に魅力的な美学を持つべきです。HeyGenのテキストからビデオへの機能を活用して、書かれたマーケティングコピーを魅力的なビジュアルストーリーに簡単に変換してください。
サンプルプロンプト2
起業家や企業が迅速で効果的なオンラインエンゲージメントを求めているため、30秒のソーシャルメディアコンテンツを制作してください。キャッチーなテキストオーバーレイと現代的な音楽を使用したテンポの速い視覚的なスタイルを採用し、バイラル性を確保してください。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、広範な編集なしで洗練されたトレンディなビデオを迅速に組み立ててください。
サンプルプロンプト3
資金調達に従事している創業者を特に対象とした、説得力のある60秒の投資家向けプレゼンテーションビデオを作成してください。ビデオの視覚および音声スタイルは洗練されて情報豊かであり、データビジュアライゼーションと洗練された権威あるナレーションを利用して信頼性を伝えるべきです。HeyGenのナレーション生成を活用して、プロジェクトの可能性を強化する明確で一貫したストーリーを提供してください。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

起業家向けビデオジェネレーターの仕組み

複雑な編集なしで、起業家のビジョンをプロフェッショナルなビデオに迅速に変換し、ストーリーを共有して注目を集めましょう。

1
Step 1
スクリプトを作成
まず、起業家のビジョンやビジネスプランをテキストとして入力します。テキストからビデオへの機能がビデオの基盤を築きます。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターから選択して、概要をナレーションします。これにより、ピッチにプロフェッショナルで魅力的な人間味が加わります。
3
Step 3
プロフェッショナルなナレーションを追加
スクリプトに自然な音声のナレーションを生成し、メッセージが明確かつ効果的に伝わるようにします。どのプレゼンテーションにも対応可能です。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
起業家向けの概要ビデオを完成させ、さまざまな形式で簡単にエクスポートします。投資家向けプレゼンテーションやマーケティングビデオに最適です。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ビジネス成功事例を紹介

.

信頼を築き、ビジネスの価値を効果的に示すために、説得力のあるビデオテスティモニアルやケーススタディを開発します。

background image

よくある質問

HeyGenはソーシャルメディア向けのクリエイティブコンテンツ作成をどのように強化できますか？

HeyGenは、魅力的なマーケティングビデオやソーシャルメディアコンテンツを生成する直感的なプラットフォームを提供します。カスタマイズ可能なテンプレートとリアルなAIアバターの幅広い選択肢を活用して、視聴者に響くプロフェッショナルなプロモーションビデオを簡単に作成し、コンテンツ作成の取り組みを効果的に強化できます。

HeyGenは起業家にとって効果的なビジネスビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenは、テキストをリアルなAIアバターと自然なナレーション生成を備えた魅力的なビデオに変換する強力なAIビデオジェネレーターとして際立っています。これにより、中小企業のオーナーや新興企業の創業者は、広範なプロフェッショナルな編集経験なしに、高品質のビジネスビデオや投資家向けプレゼンテーションを効率的に制作できます。

HeyGenはプロフェッショナルなプロモーションビデオの作成プロセスを簡素化できますか？

もちろんです。HeyGenは、表現力豊かなAIアバターと同期されたナレーションを備えたプロモーションビデオをテキストから直接生成することで、プロフェッショナルなビデオ作成を簡素化します。また、ブランドアイデンティティに完全に一致するコンテンツを確保するための強力なブランディングコントロールも備えています。

HeyGenは説得力のあるスタートアップピッチや資金調達ビデオの作成に適していますか？

はい、HeyGenは説得力のある投資家向けプレゼンテーションや資金調達ビデオを作成するための理想的なスタートアップピッチビデオジェネレーターです。リアルなAIアバターとプロフェッショナルなテンプレートを活用して、ビジョンを明確に提示し、コンテンツ作成プロセスを簡素化し、潜在的な投資家にとって効果的なものにします。