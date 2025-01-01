新しいオンラインコーチのための30秒の起業家スポットライトビデオを作成し、アイデアから成功までの個人ブランドの旅を強調します。ビジュアルスタイルはモダンでインスパイアリングなもので、クリーンなグラフィックと自信に満ちたAIアバターがナレーションを行い、心を高揚させる控えめな音楽が加わります。このストーリーは、メンターシップを求める起業家志望者を引き付けることを目的としており、彼らの専門知識とビジョンを明確に示します。HeyGenのAIアバターとスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、魅力的で簡潔な紹介を作成してください。

