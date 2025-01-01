起業家や小規模ビジネスオーナーを対象にした30秒のプロモーションビデオを作成し、革新的な戦略で売上を劇的に向上させる方法を紹介します。ビジュアルスタイルはダイナミックでアップビートなもので、クイックカットとモダングラフィックスを特徴とし、自信に満ちたフレンドリーなAIのナレーションを加えます。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して制作を開始し、プロフェッショナルなナレーションのためにボイスオーバー生成を利用してください。

