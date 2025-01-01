起業家向けプロモビデオメーカー：ブランドを強化

多様なテンプレートを使用して、売上を向上させ、オーディエンスを引き付ける魅力的なマーケティングビデオを迅速に作成します。

起業家や小規模ビジネスオーナーを対象にした30秒のプロモーションビデオを作成し、革新的な戦略で売上を劇的に向上させる方法を紹介します。ビジュアルスタイルはダイナミックでアップビートなもので、クイックカットとモダングラフィックスを特徴とし、自信に満ちたフレンドリーなAIのナレーションを加えます。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して制作を開始し、プロフェッショナルなナレーションのためにボイスオーバー生成を利用してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
テックスタートアップやプロダクトマーケター向けに、新製品の発表を行う45秒の洗練されたプロモーションビデオをデザインします。革新的な機能に焦点を当て、クリーンで未来的なビジュアルとハイテクアニメーション、クリアなサウンドデザインを想像してください。明確で簡潔なナレーションと組み合わせてください。このプロモーションビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を使用して効率的に構築し、メディアライブラリ/ストックサポートからの素晴らしいビジュアルで豊かにします。
サンプルプロンプト2
コーチ、コンサルタント、パーソナルブランドクリエイター向けに、効果的なマーケティングキャンペーンのためのユニークな価値提案を強調する60秒のインスパイアリングなプロモビデオを作成します。ビデオは温かく、招待的で、信頼性のあるビジュアルスタイルを採用し、励ましのトーンで信頼性を伝えます。HeyGenのAIアバターを使用してメッセージを個人的に伝え、字幕/キャプションで広範なアクセスを確保してください。
サンプルプロンプト3
複雑なサービスや製品を迅速に明確にする必要がある企業向けに、30秒の説明ビデオを開発します。オンラインエディターとしてメッセージを簡潔に伝えます。ビジュアルは明るく魅力的で、明確なオンスクリーンテキストとシンプルなグラフィックスを組み込み、明確で簡潔なボイスオーバー生成でサポートします。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、すべてのプラットフォームで素晴らしく見えるように最終出力を最適化します。
起業家向けプロモビデオメーカーの使い方

起業家がマーケティングキャンペーンを強化し、より広いオーディエンスにリーチするために設計されたAI搭載のビデオエディターで、魅力的なプロモーションビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
クリエイティブな基盤を選択
さまざまなプロモーションビデオに最適なプロフェッショナルにデザインされたビデオテンプレートから選択します。シンプルなテキストプロンプトを活用して、カスタムスタートのための初期シーンを生成することもできます。
2
Step 2
独自のコンテンツを追加
製品ビジュアル、画像、ブランドロゴを追加します。プロフェッショナルなAIボイスオーバーとダイナミックなアニメーションテキストでメッセージを強化し、広範なストックメディアライブラリからのオプションを活用します。
3
Step 3
ビデオをカスタマイズして洗練
直感的なドラッグ＆ドロップエディターであらゆる要素をカスタマイズします。色やフォントを調整し、自動字幕/キャプションを追加して、強力なブランディングコントロールでブランドアイデンティティを際立たせます。
4
Step 4
作成物をエクスポートして共有
さまざまなソーシャルメディアチャネルに最適化されたアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、高品質のプロモーションビデオをエクスポートします。ターゲットオーディエンスに直接共有し、マーケティングキャンペーンを向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なプロモーションビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは直感的なAIビデオエディターを使用して、起業家がプロフェッショナルなプロモーションビデオを簡単に制作できるようにします。多様なテンプレートとドラッグ＆ドロップエディターを活用して、クリエイティブなアイデアを実現し、マーケティングキャンペーンを強化し、売上を増加させます。

HeyGenはビデオ作成にどのようなAI機能を提供していますか？

HeyGenは、シンプルなテキストプロンプトからのテキスト・トゥ・ビデオ生成やリアルなAIボイスオーバーなどの高度なAI機能を統合しています。これにより、ビデオ制作のワークフローを効率化し、説明ビデオや製品紹介を含む高品質なコンテンツを効率的に作成できます。

HeyGenを使用してブランドのアイデンティティに合わせてビデオをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ブランドロゴの追加、色のカスタマイズ、アニメーションテキストの組み込みを可能にします。これにより、ソーシャルメディアビデオやマーケティングキャンペーンがすべてのチャネルで独自のブランドアイデンティティを反映することを保証します。

HeyGenはビデオコンテンツのためのメディアライブラリへのアクセスを提供していますか？

はい、HeyGenはGetty Imagesのようなプレミアムオプションを含む広範なストックメディアライブラリを備えており、ビデオプロジェクトを強化します。さまざまなアセットをプロモビデオテンプレートに簡単に追加し、すべてのマーケティングビデオに洗練されたプロフェッショナルな仕上がりを確保します。