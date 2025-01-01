起業家向けプロモビデオメーカー：ブランドを強化
多様なテンプレートを使用して、売上を向上させ、オーディエンスを引き付ける魅力的なマーケティングビデオを迅速に作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
テックスタートアップやプロダクトマーケター向けに、新製品の発表を行う45秒の洗練されたプロモーションビデオをデザインします。革新的な機能に焦点を当て、クリーンで未来的なビジュアルとハイテクアニメーション、クリアなサウンドデザインを想像してください。明確で簡潔なナレーションと組み合わせてください。このプロモーションビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を使用して効率的に構築し、メディアライブラリ/ストックサポートからの素晴らしいビジュアルで豊かにします。
コーチ、コンサルタント、パーソナルブランドクリエイター向けに、効果的なマーケティングキャンペーンのためのユニークな価値提案を強調する60秒のインスパイアリングなプロモビデオを作成します。ビデオは温かく、招待的で、信頼性のあるビジュアルスタイルを採用し、励ましのトーンで信頼性を伝えます。HeyGenのAIアバターを使用してメッセージを個人的に伝え、字幕/キャプションで広範なアクセスを確保してください。
複雑なサービスや製品を迅速に明確にする必要がある企業向けに、30秒の説明ビデオを開発します。オンラインエディターとしてメッセージを簡潔に伝えます。ビジュアルは明るく魅力的で、明確なオンスクリーンテキストとシンプルなグラフィックスを組み込み、明確で簡潔なボイスオーバー生成でサポートします。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、すべてのプラットフォームで素晴らしく見えるように最終出力を最適化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なプロモーションビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは直感的なAIビデオエディターを使用して、起業家がプロフェッショナルなプロモーションビデオを簡単に制作できるようにします。多様なテンプレートとドラッグ＆ドロップエディターを活用して、クリエイティブなアイデアを実現し、マーケティングキャンペーンを強化し、売上を増加させます。
HeyGenはビデオ作成にどのようなAI機能を提供していますか？
HeyGenは、シンプルなテキストプロンプトからのテキスト・トゥ・ビデオ生成やリアルなAIボイスオーバーなどの高度なAI機能を統合しています。これにより、ビデオ制作のワークフローを効率化し、説明ビデオや製品紹介を含む高品質なコンテンツを効率的に作成できます。
HeyGenを使用してブランドのアイデンティティに合わせてビデオをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ブランドロゴの追加、色のカスタマイズ、アニメーションテキストの組み込みを可能にします。これにより、ソーシャルメディアビデオやマーケティングキャンペーンがすべてのチャネルで独自のブランドアイデンティティを反映することを保証します。
HeyGenはビデオコンテンツのためのメディアライブラリへのアクセスを提供していますか？
はい、HeyGenはGetty Imagesのようなプレミアムオプションを含む広範なストックメディアライブラリを備えており、ビデオプロジェクトを強化します。さまざまなアセットをプロモビデオテンプレートに簡単に追加し、すべてのマーケティングビデオに洗練されたプロフェッショナルな仕上がりを確保します。