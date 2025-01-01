将45秒の「今月の起業家」プロフィール動画を作成することを想像してください。これは、起業家志望者や小規模ビジネスオーナー向けに設計されており、彼らの革新的な旅を、感動的でプロフェッショナルなビジュアルスタイルとダイナミックなサウンドトラックで紹介します。HeyGenのスクリプトから動画への変換機能を利用して、インタビューのトランスクリプトを迅速にマーケティング動画の魅力的な物語に変えましょう。

