今月の起業家ビデオメーカー：あなたのストーリーをスポットライト
高度なナレーション生成で、洗練されたプロフェッショナルなタッチを加えた素晴らしいマーケティングおよび顧客成功動画を簡単に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
ソーシャルメディアマーケターやコンテンツクリエイターをターゲットにした、テンポの速いトレンディなビジュアルスタイルとアップビートなバックグラウンドミュージックを特徴とする30秒のソーシャルメディア動画を制作します。HeyGenのAIアバターを活用して、ビジネスのヒントや製品のハイライトを迅速に提供し、AI動画ジェネレーターの力を示す魅力的なコンテンツを作成します。
潜在的なクライアントやB2Bの意思決定者に最適な、心温まる60秒の顧客成功ストーリーを開発します。これは、真実味のある温かみのあるプロフェッショナルなビジュアルスタイルで提示され、明確で親しみやすいナレーションが付けられています。HeyGenのナレーション生成を活用して、起業家の旅と製品の利点を明確に伝え、強力なAIプロモ動画メーカーの出力に変えます。
忙しいプロフェッショナルや初心者の動画クリエイターを対象にした、クリーンでモダンな指導的ビジュアルスタイルと落ち着いた明瞭な音声を採用した20秒のチュートリアル動画を作成します。HeyGenの事前デザインされたテンプレートとシーンを使用して、プロフェッショナルな「今月の起業家」スタイルの動画を簡単に作成できる方法を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして理想的な今月の起業家ビデオメーカーとして機能しますか？
HeyGenは、魅力的な「今月の起業家」動画を簡単に作成する力を提供します。私たちのAI動画ジェネレーターは、スクリプトから最終制作までのコンテンツ作成プロセスを効率化し、リアルなAIアバターと高品質なナレーション生成を提供します。
HeyGenがマーケティング動画の効果的なAIプロモ動画メーカーである理由は何ですか？
HeyGenは、ダイナミックな動画テンプレートと強力なブランディングコントロールを提供し、インパクトのあるマーケティング動画を制作することでAIプロモ動画メーカーとして優れています。注目を集め、ブランドアイデンティティを強化する魅力的なソーシャルメディア動画を簡単に作成できます。
HeyGenは、コンテンツ作成のためにリアルなナレーションとAIアバターを生成できますか？
もちろんです。HeyGenは、先進的なナレーション生成と魅力的なAIアバターを備えており、コンテンツ作成を生き生きとさせます。私たちのプラットフォームは、スクリプトから動画へのシームレスな制作を可能にし、どのプロジェクトにもプロフェッショナルで魅力的な出力を保証します。
HeyGenは、顧客成功ストーリーを含む多様な動画タイプの作成をサポートしていますか？
はい、HeyGenは多様なエンドツーエンドの動画生成に対応しており、影響力のある顧客成功ストーリーやその他の幅広い動画ニーズに最適です。直感的なインターフェースとAI駆動の編集機能を活用して、あらゆる目的に高品質な動画を迅速に制作できます。