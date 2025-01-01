エンターテインメント要約動画メーカー：ストーリーテリングを簡単に

豊富なテンプレートとシーンを使用して、エンターテインメントの瞬間を魅力的な要約に変換しましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
映画ファンやジャンルファンコミュニティをターゲットにした、最近の大ヒット作のプロットと重要な瞬間を簡潔にまとめた45秒の映画要約動画をデザインしましょう。ドラマチックでシネマティックなビジュアルスタイルと明確でインパクトのあるオーディオを利用し、HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能でコンテンツ作成を効率化し、自動字幕でアクセシビリティを確保します。
サンプルプロンプト2
TikTokやInstagramのようなプラットフォームで忙しいカジュアルな視聴者向けに、最新のポップカルチャーニュースをハイライトするダイナミックな30秒のエンターテインメント要約動画を制作しましょう。トレンディな音楽と共に、視覚的に魅力的なスタイルを採用し、リアルなAIアバターがニュースを伝え、HeyGenのアスペクト比変更とエクスポート機能を使用して、さまざまなプラットフォームに簡単に適応させます。
サンプルプロンプト3
ポップカルチャー愛好家やコンテンツクリエイター向けに、トレンドのトピックや最近のイベントのハイライトを分解する魅力的な75秒の要約動画を開発しましょう。モダンで情報豊かでありながら楽しいビジュアルスタイルを維持し、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートからのダイナミックなトランジションと適切なバックグラウンドミュージックを組み込み、動画を完全にカスタマイズ可能にして個性を表現します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

エンターテインメント要約動画メーカーの使い方

直感的なプラットフォームと強力な編集ツールを使用して、魅力的なエンターテインメント要約、イベントハイライト、または年次レビュー動画を簡単に作成しましょう。

1
Step 1
要約テンプレートを選択
さまざまな事前デザインされた要約動画テンプレートから選びましょう。これらのテンプレートは、豊富なテンプレートとシーンの一部であり、クリエイティブな基盤を提供し、エンターテインメント要約を簡単に構築できます。
2
Step 2
メディアをアップロード
プロジェクトにビデオクリップ、画像、オーディオファイルを追加します。統合されたメディアライブラリ/ストックサポートを使用して、コンテンツを簡単に組み込み、すべてのハイライトを確実に含めます。
3
Step 3
要約をパーソナライズ
編集スイートを使用して、魅力的な要素で動画を強化します。テキストを追加し、トランジションを選び、自動字幕を活用して、ストーリーをよりアクセスしやすく、インパクトのあるものにしましょう。
4
Step 4
エクスポートと共有
完成したエンターテインメント要約動画を、アスペクト比変更とエクスポート機能を使用してさまざまな形式とアスペクト比でダウンロードします。InstagramやTikTokなどのソーシャルメディアプラットフォームに直接簡単に共有しましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

インパクトのあるエンターテインメント要約で視聴者を魅了

エンターテインメントコンテンツをインパクトのある記憶に残る要約動画に変換し、オーディエンスを刺激し、引き付けます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なエンターテインメント要約動画を作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、魅力的なエンターテインメント要約動画を作成するために特別にデザインされたカスタマイズ可能な要約動画テンプレートを提供する使いやすいプラットフォームです。メディアやテキストオーバーレイを簡単に追加し、キャッチーなサウンドトラックを選んで、動画をパーソナライズし、ストーリーを語ることができます。

HeyGenは要約動画を強化するためにどのような編集ツールを提供していますか？

HeyGenは、アニメーション、トランジション、豊富なストック音楽ライブラリを含む強力な編集ツールを提供し、要約動画を強化します。また、自動字幕を生成し、ボイスオーバーを追加して、コンテンツを本当に際立たせることができます。

HeyGenの要約動画をInstagramやYouTubeなどのソーシャルメディアにエクスポートできますか？

もちろんです！HeyGenは、完成した要約動画をInstagramリール、TikTok、YouTubeなどの人気ソーシャルメディアプラットフォームに最適化されたさまざまなアスペクト比で簡単にエクスポートして共有することができます。魅力的な瞬間をシームレスにオーディエンスと共有しましょう。

HeyGenは年次レビューやイベントハイライトなど、さまざまな種類の要約動画を作成することをサポートしていますか？

はい、HeyGenは多様なクリエイティブフォーマットをサポートする多目的な要約動画メーカーで、魅力的な年次レビュー動画、ダイナミックなイベントハイライト、さらには説得力のある映画要約動画を作成できます。関連するテンプレートから始めて、動画をカスタマイズし、ビジョンを実現しましょう。